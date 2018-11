Promueven uso correcto de estacionamientos para personas con discapacidad

La mitad de los estacionamientos del Colegio Amanda Labarca de Vitacura amanecieron este jueves inhabilitados para su normal uso, por la presencia de sillas de rueda con mensajes del tipo “me demoro cinco minutos”, “no hay ningún discapacitado”, “estoy con el pie malo”.

La iniciativa, fue parte de la semana de la Inclusión que realiza la comuna, en la cual participó la directora Regional Metropolitana del Senadis, María Loreto Cruz. Esto, a un día de la inauguración de la Teletón, razón por la cual se busca eliminar las excusas que muchos automovilistas dan a la hora de usar los lugares reservados para personas con discapacidad, incluso no respetando su derecho establecido en la Ley de Tránsito.

El alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, explicó que “no hay mejor aprendizaje que el ponerse en los pies del otro. Por eso, decidimos ocupar los estacionamientos, para que así quienes suelen usarlos indebidamente sientan qué le sucede a una persona con discapacidad cuando ve que su espacio ha sido ocupado por alguien que no lo necesita. No es cosa de que ellos quieran estacionarse cerca de la entrada, sino que son lugares especiales, con dimensiones y acceso específicos”.

“Es muy importante que la ciudadanía respete y valore los espacios exclusivos destinados para persona con discapacidad. Debemos saber que, si bloqueamos un acceso estamos vulnerando sus derechos. Tan solo el 1% de los estacionamientos son de uso exclusivos para personas con discapacidad. Desde el Senadis hacemos un llamados a toda la comunidad a tener un rol protagónico de fiscalizadores sociales, es tarea de todos generar un verdadero cambio cultural”, puntualizó Cruz.

“Yo me pongo en tu lugar, pero no en tu estacionamiento” es una intervención que tiene como objetivo llamar la atención de padres, apoderados, profesores y alumnos, para que experimenten lo que sienten las personas con discapacidad, cuando no pueden acceder a los espacios reservados para ellos, que corresponden a tan solo el 1% del total de las plazas.

Algunas consideraciones:

-Para usar debidamente los estacionamientos hay que estar inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, dejar la credencial en el interior del vehículo, visible, en el costado inferior izquierdo del parabrisas delantero.

-Los estacionamientos reservados para personas con discapacidad no son para Embarazadas ni personas mayores.

-Deben estar ubicados cerca de los accesos. Una persona en silla de ruedas puede no ser vista por un auto en retroceso. Estos espacios son más anchos para permitir bajar la silla de ruedas a un costado del vehículo.

-La Ley de Tránsito establece Multas; si haces uso indebido de ellos se considera una Falta Grave. (1 a 1.5 UTM, $58.000 aprox.)

-Carabineros e Inspectores Municipales pueden fiscalizar y cursar infracciones en la vía pública y en el interior de espacios privados de uso público (centros comerciales, supermercados, etc.)

-La Cruz de Malta no autoriza ocupar un estacionamiento reservado para personas con discapacidad.

-Los estacionamientos deben estar señalizados en forma vertical y demarcada en el suelo para ubicarlos fácilmente.

-Tan solo el 1% de los estacionamientos son exclusivos para personas con discapacidad.

Estudio de discapacidad

Vitacura será la primera comuna a nivel nacional en realizar un estudio sobre discapacidad en su población. “Estamos felices de anunciar que el primer semestre de 2019, junto al Senadis realizaremos el primer estudio comunal a nivel nacional, para ver cuál es la situación de nuestros vecinos, y así mejorar e incluso, crear nuevas

políticas públicas comunales que sean eficaces”, sostuvo Torrealba.

Se espera que los resultados estén en el plazo de un año, con el objetivo de comenzar a implementar cambios en los programas que se ofrecen a los vecinos a partir del primer semestre de 2020.