Sociedad civil busca tener un rol activo en la implementación de la Agenda 2030

Con la presencia de la embajadora y jefa de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Chile, Stella Zervoudaki, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, la secretaria ejecutiva de la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo del Perú, Josefina Huamán, entre otras autoridades, se desarrolló el Seminario Internacional “Sociedad Civil y objetivos de desarrollo sostenible, desafíos para la cooperación y la participación ciudadana”, organizada por el Proyecto Asocia 2030.

El evento, que se desarrolló los días 4 y 5 de diciembre, se enmarca en las actividades desarrolladas por el proyecto Asocia 2030, financiado por la Unión Europea y cuyas acciones han sido ejecutadas por la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales ACCIÓN; la Comunidad de Organizaciones Solidarias; y la Red Voluntarios de Chile, que en conjunto reúnen a cerca de 400 organizaciones de la sociedad civil chilena.

Al respecto, Stella Zervoudaki destacó que para la Unión Europea la sociedad civil es muy importante como elemento de democracia participativa que complementa la democracia representativa. “Es importante que los gobiernos apoyen el rol de la sociedad civil, reconociendo su valor y los desafíos que confronta: cambios en la estructura de la población y la forma en que se ejerce la democracia; la crisis económica y la falta de fondos para su fortalecimiento y profesionalización; la digitalización que complementa su trabajo, pero no reemplaza su capacidad de incidencia pública; y las noticias falsas y el populismo, que cuestiona todos los valores que construimos desde hace décadas. Es fundamental que no se reduzca el espacio de la sociedad civil”.

Durante el seminario se propició una reflexión conjunta sobre el estado de situación de los objetivos de desarrollo sostenible, el rol de la sociedad civil, el Estado y los organismos multilaterales en la implementación de la Agenda 2030 y debatir en torno a comprenderla como una hoja de ruta política para Chile y Latinoamérica.

Al respecto, Alejandra Candia señaló que “estamos convencidos que en este desafío de hacer de Chile un país desarrollado desde el punto de vista de un crecimiento más integral, inclusivo y sostenible, no estamos solos. Este tipo de instancias son las que nos permiten convocar y buscar soluciones colaborativas en conjunto con la sociedad civil en el importante rol que juegan a la hora de mejorarle la vida a las personas”.

Para el proyecto, la Agenda 2030 es una oportunidad de para transformar el país, dialogar y debatir sobre el desarrollo sostenible en Chile, y de reflexionar en conjunto acerca de cuál es la posibilidad de abrir espacios de consulta y participación de la sociedad civil en el diálogo que propone esta agenda.

Josefina Huamán, explicó que “de acuerdo a lo que he escuchado en el seminario, no me parece que el Estado chileno tiene claridad sobre cuál es el espacio que debería darle a la sociedad civil para implementar los ODS. En Perú, si bien hay un organismo que busca una visión común que oriente la planificación del Estado y todos los sectores, la participación de la sociedad civil tampoco es bienvenida de manera potente y decisoria. Se le considera de manera anecdótica, formal, pero no con un rol como actor importante, sino que se le ha dado más relevancia al sector privado. La pregunta es ¿beneficiamos al sector privado o cumplimos los ODS?”.

Alex Barril, coordinador del proyecto, señaló que esta es la última actividad del proyecto, con el que cierra dos años de intenso trabajo. “Estamos muy contentos porque Asocia 2030 logró posicionarse como un espacio de seguimiento autónomo de la implementación de la Agenda y ha colaborado en instalarla dentro del debate público, permitiendo a la sociedad civil organizada establecer un diálogo informado entre sí y con los diferentes niveles del Estado. Hemos propiciado una reflexión en torno a los nuevos paradigmas de cooperación internacional, basados en el enfoque de ‘Desarrollo en Transición’ que se impulsa en la actualidad, así como sus alcances e implicancias tanto para Chile como para los países de la Región”.

Cabe destacar que este seminario forma parte del trabajo del proyecto realizado durante dos años, en los cuales Asocia 2030 generó una serie de instancias de conversación y reflexión tanto en Santiago como en regiones sobre los alcances de la Agenda 2030 en el Desarrollo Sostenible para el país. El proyecto concentró su acción en hacer difusión y seguimiento a cinco de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, por considerarlos pertinentes a la realidad chilena. Estos son: Pobreza (ODS 1); Equidad de Género (ODS 5); Desigualdad (ODS 10); Cambio climático (ODS 13) y Justicia y Paz Social (ODS16).