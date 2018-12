Alexandra Cid: “No todo el mundo con parálisis cerebral es una persona que no se puede mover”

La parálisis cerebral es causada por lesiones o anomalías del cerebro. Si bien la mayoría de estos problemas se dan mientras el bebé crece en el útero, se pueden presentar en cualquier momento mientras el cerebro se está desarrollando.

Una de las razones es la falta de aire (hipoxia) que pueden comprometer las funciones del cerebro y del sistema nervioso como el movimiento, el aprendizaje, la audición, la visión y el pensamiento.

En el 2017, Teletón atendió a 9 mil niños y jóvenes con este diagnóstico, siendo el más recurrente en todos los institutos del país.

Una de ellas es Alexandra Cid, joven de 22 años que estudia Química y Farmacia y que entró al Instituto de Valparaíso cuando tenía 3 años, tras haber sido diagnosticada con parálisis cerebral. Alexandra cuenta que en varias oportunidades ha tenido que lidiar con situaciones donde las personas ven con temor esta enfermedad, por esto valora este tipo de actividades académicas.

“Falta mucha consciencia de cómo abordar el tema de que un niño tenga parálisis cerebral y esto ayuda crear más consciencia porque no todo el mundo con esto es una persona que no se puede mover o no puede hablar, sino que hay un montón de distintas situaciones”, dice.

En rigor, la parálisis cerebral es un tipo de discapacidad neurológica, que es permanente y que afecta principalmente el movimiento y la postura, variando desde un compromiso motor mínimo, hasta la inmovilidad total del tronco y las cuatro extremidades. La diferencia la hace el tipo y nivel de parálisis que tenga la persona.

Eso también lo sabe muy bien Camila Núñez que entró a Teletón de Valparaíso con 9 años y hoy tiene 21. Para ella haber sido diagnosticada con parálisis cerebral nunca ha sido un impedimento para cumplir sus metas, lo que agradece al trabajo de rehabilitación que ha recibido. La joven estudia inglés en el Instituto Chileno Norteamericano y en un futuro pretende estudiar Pedagogía en inglés, una elección que tiene origen en ayudar y conocer más acerca de la inclusión en los países más desarrollados.

Para el Dr. José Luis Bacco, uno de los fisiatras que impulsó la conmemoración del Día de la Parálisis Cerebral en nuestro país, “tener una actividad de extensión como esta es de enorme valor, sobre todo, en el marco de fomentar en los futuros profesionales la sensibilidad frente a esta condición. Nos parece fundamental que ellos ya empiecen a conocer la temática, porque si o si les va a tocar en el futuro atender a un niño o adulto con parálisis cerebral”.