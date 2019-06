Promoverán que empresas transparenten historial de precios en próximos eventos Cyber

Tras el monitoreo del comportamiento de las empresas en el reciente CyberDay, el Sernac informó que se reunirá con los representantes de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), con el fin de solicitar a la entidad gremial que las empresas que participan en este tipo de eventos mejoren una serie de estándares que, a juicio del Servicio, aún son deficientes.

Una de las peticiones que se hará a la entidad gremial, será que las empresas participantes transparenten el historial de precios de los productos para que los consumidores evalúen las ventajas reales de las promociones y ofertas.

El monitoreo de precios del Sernac concluyó que en general hubo una baja de 20% en promedio durante el Cyber, aunque también se detectó, a través de reclamos y redes sociales, que varias empresas presentan rebajas cuestionables o no tienen comprobabilidad efectiva del precio de referencia.

Dentro de las prácticas reclamadas se encuentran precios de referencia que son "inflados" para hacer parecer mayores los descuentos durante el Cyber; promociones previas al evento que son mejores; precios que mantienen el mismo valor previo; productos promocionados con descuentos Cyber pero que en realidad subieron; y también algunos casos en que se informa al consumidor la imposibilidad de despachar el producto a determinadas zonas, cuando en realidad se trata de falta de stock.

Empresas serán oficiadas

El Sernac oficiará a varias empresas solicitando información específica de políticas de precios e información de stock, precios históricos, ofertas previas y publicidad asociada en relación a los productos que han sido detectados. Entre las empresas que serán oficiadas están Paris, Falabella, Ripley, Homecenter, Linio, Easy, Homy, Audiomusica y Colloky.

Además, estos hallazgos serán presentados a la entidad gremial para los ajustes correspondientes. Una vez que se realice el análisis con todos los antecedentes, se evaluará las acciones a seguir.

El director del Sernac, Lucas Del Villar, señalo que "para los consumidores es complejo comprobar las rebajas de los precios, pues el historial no es parte de la información que entregan las empresas, por lo que no les queda más alternativa que guiarse por las promesas publicitarias. Una buena práctica para futuros eventos es transparentar ese historial para que el consumidor evalúe si le conviene o no el precio".

Reclamos

Respecto a los reclamos, durante las tres jornadas del CyberDay 2019, el Sernac recibió 583 reclamos de parte de los consumidores, lo que representa una baja de un 14% respecto al año anterior (680 reclamos), pese a que en esta ocasión el número de empresas participantes fue de 370 versus las 216 del mismo evento anterior.

Los problemas apuntaron principalmente a que las empresas no respetaron las ofertas, hubo aumentos de precios al momento de efectuar el pago, falta de stock, entre otros.

No obstante, la mayor cantidad de reclamos durante el CyberDay del año pasado se registraron durante el mes siguiente, sumando más de 3 mil, principalmente por la demora en la entrega de los productos, por lo que se estará monitoreando la postventa.

"La experiencia de eventos anteriores indica que los peaks de reclamos se presentan la tercera y cuarta semana posterior al evento y se concentran en incumplimientos en los plazos de entrega, problemas en el ejercicio del derecho a garantía legal y demoras en la devolución de dinero", explicó Del Villar.

En este sentido, la autoridad adelantó que fiscalizará los tiempos de entrega reales con los indicados en sus términos y condiciones al momento de la compra.

Previo a este evento comercial, el organismo ofició a más de 40 empresas que participaron en eventos cyber anteriores y que tuvieron reclamos en su momento, siendo uno de los aspectos consultados, la logística que utilizarán para realizar los despachos. Sus respuestas están siendo analizadas actualmente.

Por otro lado, la reciente "Radiografía del Comercio Electrónico", realizada por el Sernac, concluyó que un 86% las empresas indicaban que externalizaban el proceso de despacho.

"Seguiremos revisando el comportamiento de las empresas post Cyber, y en caso de detectar incumplimientos, tomaremos las acciones que nos entrega la Ley, pues si bien las empresas pueden externalizar este servicio, ante los consumidores son ellas las que deben responder", enfatizó Del Villar.