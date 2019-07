Muchas personas se “pasan por alto” el desayuno desconociendo lo que esta comida significa para el funcionamiento del cuerpo y para mantener la salud. Según Camilo Aburto, académico de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, “esta es una comida esencial para activar los procesos metabólicos del organismo y restituir las reservas de glucosa”.

El nutricionista explica los mitos y verdades de esta comida:

Da lo mismo tomar o no desayuno

Falso: Es importante saber que no ingerir alimento al levantarse es un hábito poco saludable para nuestro organismo.

Tomar desayuno tienen ventajas

Verdadero. Dentro de las ventajas de tomar desayuno está la mejora en el rendimiento físico e intelectual, mejorando la concentración y productividad; y ayuda a mantener un peso corporal normal, reduciendo la posibilidad de presentar enfermedades cardiovasculares.

Saltarse el desayuno puede generar problemas al corazón

Verdadero. Estudios publicados por el Departamento de Nutrición de la Universidad Harvard señalan que no tomar desayuno aumenta en 27% riesgo de enfermedad coronaria. Se expresa que saltarse ese alimento puede conducir a uno o más factores de riesgo, como la obesidad, presión arterial alta, el colesterol alto y la diabetes, que a su vez puede conducir a un ataque al corazón en el tiempo.

Los niños pueden saltarse el desayuno

Falso. En los niños, el asunto no varía, y de acuerdo a publicaciones en la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, los pequeños que no desayunan, tienen un estado nutricional alterado con respecto a los que sí desayunan. Probablemente porque los que no reciben el desayuno en sus casas tienen falencias en el resto de las comidas, situación que, en conjunto, provoca estados nutricionales alterados y disminución de la concentración y rendimiento académico.

Personas solas son más proclives a saltarse el desayuno

Verdadero. En un estudio uruguayo se concluye que el 28,2% de los adolescentes omitió desayunar. La probabilidad de omitir el desayuno con respecto a no omitirlo es aproximadamente 2,25 más alto en los adolescentes que se encuentran solos con respecto a los que se encuentran acompañados. Entre quienes omitían el desayuno un 40,4% presentó sobrepeso u obesidad, siendo mayor esta cifra en los que tenían 13 años o menos. El motivo más mencionado para omitir el desayuno fue “levantarse tarde y no tener tiempo”. La edad y el sexo se asociaron significativamente con el motivo mencionado.