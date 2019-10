Sobre educación inclusiva: "Habría que averiguar primero que nos pasa con la discapacidad"

Fundación Descúbreme se orienta a promover la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva en todos los ámbitos de desarrollo humano. Con esto en mente la organización social realizó el “Encuentro de Educación Inclusiva” e invitó a participar a la experta argentina en esta materia, Constanza Orbaiz, quien realizó la ponencia sobre “Cuando la discapacidad interpela a la escuela”

Orbaiz sabe por experiencia propia lo que es la inclusión educativa. Ella presentó una falta de oxígeno al nacer, lo que le ocasionó un diagnóstico de parálisis cerebral que afecta toda su motricidad. Aún así ha brindado una gran cantidad de conferencias a docentes, terapeutas y padres sobre temas como inclusión escolar, el vínculo terapeuta-niño y cómo acompañar a un ser querido con discapacidad, entre otros. Asimismo, realizó una charla TED en el TedxRiodelaplata de 2017 ante 10.000 personas con una gran repercusión.

Además es una psicopedagoga especializada en la atención a pacientes con patologías neurológicas y quien actualmente trabaja en una institución escolar, en un consultorio y da charlas motivacionales.

Cómo lograr una educación inclusiva

En esta oportunidad se le invitó a dar una conferencia sobre educación inclusiva. La experta explicó que “antes de preguntarnos qué hago con ese alumno disruptivo, que tiene discapacidad o que no aprende como le enseño, habría que averiguar primero que nos pasa a nosotros con la discapacidad. Es importante darnos cuenta que querer cambiarlo o 'ganarle' a la condición, eso no va a pasar, no le vamos a ganar al trastorno porque es una competencia que no vale la pena correr, sino que hay que generar los apoyos necesarios que necesita cada alumno para que pueda aprender hasta donde pueda y a su ritmo y para que participe con sus compañeros”.

Para lograr una verdadera inclusión no hay una receta única porque “cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de diversidad. No hay un chico con síndrome de Down, hay un montón y cada chico es distinto. Lo ideal es generar estrategias generales que sirvan de guía y se vayan adaptando en cada caso.".

Así, recuerda que "es importante integrar a la persona y no forzarla para que sea un proceso justo; identificar lo que sí puede hacer y lo que no, y no frustrarlo al exigirle que haga algo de una manera determinada. Acompañemos su proceso”.

La psicopedagoga finalizó haciendo un llamado a que se entienda que los niños, especialmente los más pequeños, es muy difícil que se queden sentados por mucho tiempo. Y es que los niños son inquietos y aprenden haciendo cosas diversas. lo que involucra su cuerpo y sus emociones.

“Estamos dando por normal algo que no es normal, así que todo lo que involucre lo corporal y sensorial hay que tratar de agregarlo como una vía de aprendizaje. Tal vez necesitamos repensar la escuela”, sostuvo.

Modelo de educación inclusiva

Carola Rubia, directora ejecutiva de Fundación Descúbreme destacó que “la educación inclusiva es fundamental para que niños, niñas y jóvenes con discapacidad cuenten con mas y mejores herramientas para incorporarse al mundo laboral a futuro. Hoy estamos trabajando con las instituciones educativas y sus profesionales, para generar propuestas de calidad con un modelo de acompañamiento para estos establecimientos”.

El modelo de la fundación se basa en un proceso de educación enfocada a la transición de los estudiantes a la vida adulta con una planificación de las metas de cada estudiante dependiente de sus gustos y habilidades; el desarrollo de las capacidades de liderazgo; de experiencias laborales reales y estructuradas en la etapa escolar que les aporte en su desarrollo; la colaboración entre los diferentes actores involucrados en este proceso y la participación activas de las familias.

Al respecto Rubia señaló que “la educación es un derecho de todas las personas, por tanto, cuando hablamos de educación inclusiva nos referimos a como generamos las condiciones para que se cumpla este derecho porque tener una educación inclusiva nos exige visibilizar las barreras que hoy afectan a los jóvenes y eso nos obliga no solo a identificaras, sino que a derribarlas para favorecer la igualdad de oportunidades y de participación de todos los estudiantes”.

Hoy en día están trabajando con distintas organizaciones educativas con un modelo basado en tres ejes de trabajo: Gestión Escolar, Gestión del Aula y Estrategias de Intervención. A través de estas tres áreas, la fundación busca aportar a la elaboración de propuestas de calidad en un marco de educación inclusiva para todas las personas, pertinente al contexto y flexible a las necesidades de cada establecimiento educativo.

Quienes estén interesadas en conocer este modelo de trabajo pueden visitar la página www.descubreme.cl.