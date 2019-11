ENAP logra utilidades por US$ 4,6 millones en comparación a las pérdidas de US$ 49,7 millones del año 2018

A septiembre de este año ENAP, registró una utilidad de US$ 4,6 millones y antes de impuestos, una pérdida de US$ 38,7 millones, cifra que se compara muy positivamente con la pérdida de US$ 228 millones obtenida en el mismo periodo del 2018, aislando los efectos extraordinarios registrados en el primer semestre de 2018 por US$ 76 millones.

Los mejores resultados de los primeros nueve meses del año se explican básicamente por dos factores:

Las medidas de eficiencia y racionalización adoptadas por la administración, que incluyeron reducciones de costos de personal, gastos de administración y otras medidas de austeridad que generaron ahorros por US$ 67 millones. Como parte de este programa, en atención a la delicada situación de la compañía, fue necesario implementar un plan de optimización de dotación que contempló una reducción de 681 personas. Importantes incrementos en los niveles de productividad, asociados a una mayor producción de refinados valiosos en la Línea de Refinación y Comercialización, como también a un mayor volumen de producción de la Línea de Exploración y Producción.

El gerente general de ENAP, Andrés Roccatagliata, destacó que “estamos trabajando muy duro para hacer de ENAP una empresa autosustentable y estos resultados muestran que vamos por el camino correcto. Aún nos falta mucho por avanzar, pero estamos muy contentos de haber ahorrado al Estado casi 200 millones de dólares en relación con el año anterior”.

Junto con lo anterior, Roccatagliata señaló en paralelo que “estamos muy comprometidos para responder a los exigentes estándares medioambientales que hoy requiere el país, y con este objetivo, estamos implementando importantes mejoras en nuestros procesos productivos, que se traducen en un exigente plan de inversiones que alcanza los US$ 370 millones. Queremos contribuir de manera decidida al cuidado del medio ambiente, innovando en la manera de trabajar y aportando al cambio de la matriz energética del país”.