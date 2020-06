Valdivia obtiene primer lugar nacional en Desafío de las Ciudades

La apuesta de Valdivia por avanzar en soluciones de movilidad sustentable, con espacios para transeúntes y bicicletas, fue uno de los aspectos que le valió a la capital de Los Ríos obtener el primer lugar nacional en el Desafío de las Ciudades (One Planet City Challenge), organizado internacionalmente por la organización de conservación WWF.

Esta estrategia es parte del Plan 2030 de Valdivia, el cual busca reducir en 30% sus emisiones de CO 2 para el mencionado año, en relación a sus niveles de 2012. Este esfuerzo aporta a la meta global de no superar los 1.5° C de aumento de temperatura respecto a los índices preindustriales, límite que de ser superado podría tener graves efectos sobre la naturaleza y los seres humanos en el mundo y también en Chile, país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático.

En total fueron 250 urbes y municipios, de 50 países, quienes participaron en esta versión de esta competencia. En Chile, junto con Valdivia también presentaron sus propuestas Santiago, Cerro Navia y Talca.

El alcalde de Valdivia, Omar Sabat, dijo que recibieron este reconocimiento “con mucha humildad pero también muy contentos por lo que hemos logrado gracias al compromiso y labor de nuestros equipos municipales. Esto responde a un trabajo estratégico y planificado, donde hemos puesto como uno de los ejes centrales del desarrollo de la ciudad la sustentabilidad, un concepto que incorporamos con mucha fuerza en esta administración desde los diferentes ámbitos de nuestro quehacer, como por ejemplo en educación, la movilidad urbana, la salud, el turismo, desarrollo económico, entre otros”.

“Más allá del galardón lo relevante es resaltar las acciones que estamos haciendo para efectivamente lograr elevar el bienestar y la calidad de vida de nuestra comunidad buscando conjugar de la mejor manera las características únicas de Valdivia, como lo es ser una ciudad a escala humana, rodeada de naturaleza, con un río navegable y que al mismo tiempo crece y se desarrolla en armonía con su entorno. Nos queda mucho camino por avanzar, pero esto es una señal de que vamos por el camino correcto”, agregó el edil.

Por su parte, Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, destacó que “las ciudades son decisivas en la lucha contra el cambio climático, porque si bien solo ocupan el 2% del territorio mundial, son responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo consumen más de dos tercios de la energía. Por tanto, tomar acciones decisivas en ellas es clave para el futuro y felicitamos a Valdivia por asumir este desafío dentro de sus planes de desarrollo como ciudad, lo que esperamos sea replicado en muchas otras comunas de Chile para que se unan a la acción climática y también a una reactivación verde una vez superada la actual emergencia sanitaria”.

Iniciativas ambientales

Durante los últimos años la Municipalidad de Valdivia ha incorporado a su gestión diversas acciones en favor del medio ambiente, como por ejemplo la construcción de 31 km de ciclovías, las cuales continúan construyéndose, y se espera a futuro contar con un completo circuito interconectado de éstas dentro de toda la ciudad.

Además, el municipio cuenta con plan de reciclaje de botellas plásticas, vidrios y pilas en diversos puntos de la ciudad; el recambio de 16 mil luminarias a tecnología led que generan un impacto en el ahorro energético; la instalación de 46 biciestacionamientos asociados a las ciclovías, como una forma de continuar incentivando el uso de la bicicleta; contenedores móviles de reciclaje y el proyecto de planta de tratamiento y relleno sanitario para la región de Los Ríos, donde dicha casa edilicia es la unidad técnica para su ejecución.

Una especial mención merece el trabajo que se realiza en los colegios municipales, donde se lleva adelante un plan estratégico para incentivar el cuidado del medio ambiente desde la educación escolar, contando con un total de 30 colegios y 11 jardines infantiles acreditados con el Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), lo que también le ha valido a Valdivia ganar el Fondo de Protección Ambiental para destinar recursos a iniciativas sustentables en educación e infraestructura.

Cuál es el Desafío de las Ciudades

El Desafío de las Ciudades (One Planet City Challenge) busca reconocer el diseño de las mejores soluciones sustentables para sus habitantes. Esta competencia amistosa invita a municipios y ciudades a postular sus programas de mitigación y trayectoria hacia el 1,5°, además de sus proyectos innovadores de sustentabilidad.

El concurso cuenta con un soporte teórico-técnico apoyado por la plataforma CDP. Los municipios deben registrar sus iniciativas sustentables y métricas de impactos para entrar al concurso. El Desafío de las Ciudades considera una segunda etapa, denominada We Love Cities, la cual consiste en una campaña ciudadana encargada de movilizar a la

comunidad para votar por su comuna y también proponer mejoras en el ámbito ambiental y de sustentabilidad.

Esta fase pública será lanzada en septiembre próximo en https://wwf.panda.org/es/desafiodelasciudades/