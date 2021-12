Carbón: ¿despedida o renacimiento del combustible fósil?

Se podría pensar que el COVID-19, los debates sobre el cambio climático y los "Viernes por el Futuro” (del inglés, Fridays for Future o FFF) nunca hubieran tenido lugar. Las emisiones provocadas por las centrales eléctricas de carbón están aumentando en todo el mundo y vuelven a alcanzar niveles prepandémicos, especialmente en China. Esto ocurre en medio de una crisis energética mundial. El aumento de los precios del petróleo y del gas, la llegada del invierno en el hemisferio norte, y también la elevada demanda energética de las economías en recuperación, han hecho que el requerimiento de combustibles fósiles haya aumentado tras un largo período de declive.

La Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, COP26, celebrada en Glasgow, ha reforzado esta tendencia. En lugar de sellar el adiós al carbón, la conferencia se limitó a acordar una reducción gradual de la producción de energía con combustibles fósiles. Al comienzo de la COP26, Alok Sharma, presidente británico de la cumbre climática, tenía esperanzas de que la comunidad mundial pudiera sellar la eliminación de carbón para limitar el calentamiento global a unos 1,5 grados centígrados. Pero no pudo ser.

"Luz verde para producir más carbón” fue la reacción del exministro australiano de Recursos, Matt Canavan, después de que el compromiso de eliminación del carbón se diluyera en el último minuto.

"Países de nuestra región, como India, China y Sudeste Asiático, son economías en crecimiento. Están avanzando en sus industrias. Así que su demanda de carbón es enorme”, afirma.

Según los expertos, la redacción atenuada del documento final de Glasgow podría reducir considerablemente las perspectivas de eliminación del carbón para 2030 o 2040.

"Fue realmente decepcionante”, lamenta Catharina Hillenbrand von der Neyen, jefa de investigación del grupo de asesores climáticos Carbon Tracker. "Con el texto suavizado, nos arriesgamos a una transición desordenada que no necesitábamos de ningún modo”.

No se espera una recuperación del carbón duradera

No obstante, el actual aumento de la demanda de carbón es solo un "fenómeno a corto plazo”, señala Hillenbrand von der Neyen. Y añade que está relacionado con la recuperación económica tras el cierre por la pandemia. "No me atrevería a hablar de un renacimiento del carbón”. Hillenbrand von der Neyen cree que la demanda disminuirá pronto, también en China. En 2020, la República Popular produjo más de la mitad del carbón mundial.

"A largo plazo, la tendencia va en descenso”, afirma. La experta considera que la razón es el abaratamiento de las energías renovables. En el futuro, las centrales eléctricas de carbón dejarán de ser rentables gracias a la competencia con las energías renovables. Todavía se están construyendo nuevas centrales eléctricas de carbón, pero esto conduce a un exceso de oferta aún mayor. Según Carbon Tracker, el 27 por ciento de las centrales eléctricas de carbón de todo el mundo han dejado de ser productivas.