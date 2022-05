Lanzan Plan Brecha Digital Cero con foco en zonas sin conectividad, robo de cables y trabajo con municipios

Hasta la comuna de Cerro Navia llegaron el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, para lanzar el Plan Brecha Digital Cero 2022-2025, que tiene como objetivo central que todos los habitantes del país tengan acceso a conectividad independiente del lugar del país en que viven o de las posibilidades económicas que tengan.

En compañía del alcalde Mauro Tamayo y una veintena de vecinas y vecinos, las autoridades presentaron la iniciativa que se sustenta en cuatro ejes fundamentales, que apuntan a un trabajo multisectorial y enfocado en las zonas sin conectividad, donde los municipios serán centrales para levantar las necesidades en cada sector: Regulación para la conectividad, Infraestructura Digital, Proyectos de Ley y Conectividad para todos.

“Durante la pandemia la realidad nos golpeó en la cara y vimos con claridad la brecha digital que golpea a nuestro país, que mantiene a miles de usuarios sin conexión y a otros con conexiones de mala calidad, que incluso, tal como lo vimos en los años anteriores, debían subirse a los techos de sus viviendas en búsqueda de conectividad. A través de nuestro plan Brecha Digital Cero abordamos las diferentes dimensiones de este problema, donde nuestros esfuerzos en estos cuatro años estarán puestos en que si alguien no accede a internet sea porque no quiere y no porque no pueda”, señaló la autoridad.

En la misma línea, la ministra Camila Vallejo sostuvo que “Brecha Digital Cero busca que todos los habitantes de nuestro país puedan acceder a un internet de calidad a través de una inversión en infraestructura, con subsidios directos y con atención especial a las zonas rojas que en muchas ciudades aún están desconectadas y aisladas sin internet”.

Por su parte, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, destacó que “es deber del Estado implementar las mejores medidas para subsanar la ausencia de servicios que hoy son básicos para el desarrollo de las personas, más aún cuando los privados no están respondiendo a las expectativas. El acceso a internet debe ser considerado hoy como un derecho social fundamental de las personas, pues el acceso al conocimiento en la actualidad depende muchas veces de si hay o no conectividad digital”.

Pilares del Plan Brecha Digital Cero

El primer eje denominado “Regulación para la conectividad” agrupa todos los proyectos de ley que están en discusión en el Congreso -tanto de la agenda legislativa que impulsa Subtel como iniciativas de administraciones pasadas- que apuntan a disminuir las diferencias y a “emparejar la cancha” en términos de tener las mismas oportunidades de acceso a una red de Internet.

“Incluimos aquí el proyecto que garantiza conexiones de internet de calidad a estudiantes y colegios, y también el que estamos impulsando desde Subtel, que busca reconocer el acceso a internet como un servicio público. Algo que terminaría, por ejemplo, con la posibilidad que tienen hoy las empresas de dejar fuera de cobertura algunos sectores, con el argumento de no tener ‘factibilidad técnica’ o porque lo consideran poco rentable”, indicó el subsecretario Araya.

El segundo eje del plan es el de “Infraestructura Digital”. Éste agrupa los proyectos: Última Milla, que acercan la conectividad a zonas rurales y aisladas; Conectividad para la Educación, que considera la conexión de más de diez mil colegios en el país; y Fibras Ópticas Nacional, Austral y Tarapacá, que conectarán regiones, comunas y localidades a lo largo de todo el país; Wifi Chilegob, y el despliegue 5G, que incluye contraprestaciones sociales que beneficiarán a 366 localidades de Chile con internet de alta velocidad.

Un tercer pilar es “Nuestros Proyectos”, donde destacan la creación de una Empresa Estatal de Telecomunicaciones -cuya orgánica se está definiendo, que permitirá ofertar servicios en zonas donde existe escasa o nula oferta- y un Subsidio a la Demanda.







“Esto podría ayudar a muchísimas familias que están abajo del mundo digital por temas presupuestarios. Muchas personas no tienen el poder adquisitivo suficiente para destinar parte de su presupuesto a este ítem o, en varios otros casos, muchas no dimensionan lo potente que es esta herramienta y cómo puede mejorarles la vida, por lo que no lo consideran parte de un gasto prioritario mes a mes”, agrega el subsecretario.

Y, por último, el cuarto eje de este plan es “Conectividad para todos”, que apunta a entregar soluciones para las “zonas rojas” de las ciudades, a través de diferentes alternativas: Trabajo con municipios vulnerables; Mesas contra el robo de cables y vandalismo; Cooperativas de Internet y otras formas de organización ciudadana para el acceso a Internet; y Alfabetización digital.