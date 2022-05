Día del Streaming: promedio de consumo online llega a las 3,5 horas diarias

Este 20 de Mayo se celebra el Streaming Day, fecha donde se sigue coronando el explosivo consumo de contenidos online en el mundo. Traducido como transmisión en directo o descarga continua, el streaming es la distribución digital de contenido multimedia a través de una red, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga. La palabra se refiere a una corriente continua que fluye sin interrupción, habitualmente de audio o vídeo.

La conmemoración surge como una iniciativa para recordar cuando se vendió el primer equipo de streaming en el mundo el año 2008, el cual fue un dispositivo Roku, que vino a revolucionar la manera en la que consumimos televisión, llevando los contenidos de entretenimiento a los usuarios en donde quiera que estén, basado en una conexión a internet.

Netflix, Amazon Prime Video, HBO GO y Disney Plus, por nombrar algunos, han ganado tal terreno que incluso han dejado atrás a los canales de televisión tradicionales y han comenzando a hacer lo propio con la industria del cine.

Según Roku, hoy en día en Chile, los consumidores pueden acceder a más de 9.000 canales de transmisión gratuitos y pagos, que incluyen más de 100.000 películas y episodios de televisión.

Este tipo de tecnología funciona mediante un búfer de datos que va almacenando el flujo de descarga en la estación del usuario para mostrarel material descargado de inmediato y no como al mecanismo de descarga de archivos, que requiere que el usuario descargue primero por completo los datos del archivo para poder acceder al contenido.

El streaming requiere de una conexión por lo menos de igual ancho de banda que la tasa de transmisión del servicio. Se popularizó a fines de la década de 2000, cuando la contratación del ancho de banda suficiente para utilizar estos servicios en el hogar se hizo más accesible en precio.

Desde ahí, las innovaciones en dispositivos, plataformas y mercado han seguido evolucionando.

Netflix sigue como el líder y precursor del mercado de los servicios de streaming, sin embargo la entrada de gigantes de la industria del entretenimiento está cambiando el panorama.

Según un informe centrado en Estados Unidos, Netflix está bajando su cuota de mercado ante la arremetida de Amazon Prime Video, HBO Max y Disney Plus. Con datos del cuarto trimestre de 2021, Netflix tiene el 25% del mercado, seguida por Amazon Prime Video con el 19%, Disney Plus con el 13%, Hulu (también de Disney) con el 13%, HBO Max con el 12%, Apple TV Plus con el 5% y Paramount Plus con sólo el 3%. El otro 10%, corresponde a otras plataformas.

En cuanto a dispositivos, los más usados son Chromecast y Roku, aunque existen importantes diferencias, que van más allá de transformar un antiguo televisor en un smart TV.







Los dispositivos Roku utilizan una interfaz de canales en pantalla, así como funciones de búsqueda para instalar canales, un menú de configuración y una tienda. Tienen su propio control remoto, que incluye hasta control por voz. En el caso de Chromecast todo se hace a través de la pantalla del celular, tablet o computador, ya que solo transmiten a la pantalla de TV lo que hagas en tu dispositivo original.

También dentro de las innovaciones de Roku, se puede descargar una aplicación móvil gratuita para dispositivos iOS y Android, para controlar su experiencia, el cual actúa como un control remoto desde el dispositivo móvil a la TV, y ofrece importantes funciones, como escuchar de forma privada, gracias a un conector para auriculares que evita que los usuarios molesten a los demás integrantes de la casa.

A nivel global, la empresa recientemente compartió sus resultados trimestrales de Q1 2022, donde mostró que a nivel mundial, Roku ya cuenta con más de 65 millones de usuarios activos. Las que también subieron, fueron las horas de transmisión con un promedio de 3,5 horas diarias de consumo de contenidos.