Universidad regional logra histórica adjudicación de proyectos sobre cambio climático

Por primera vez en su historia institucional, la Universidad de Talca logró adjudicar -como institución principal- tres proyectos Anillo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que contribuirán al estudio del cambio climático en los ámbitos de ciencias biológicas, ingeniería y ciencias agrarias.

Los proyectos Anillo de la ANID están orientados hacia la investigación en áreas específicas a nivel nacional. Además deben contar con redes de colaboración internacional, divulgar a la comunidad su quehacer y logros y transferir su conocimiento hacia sectores no académicos para su utilización y aplicación en áreas de desarrollo público y productivo, entre otros factores.

Las adjudicaciones se obtuvieron en igual número de postulaciones y están asociadas a la línea temática Ciencia y Tecnología, área donde la UTalca lidera en propuestas aprobadas junto a la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

Los proyectos garantizan un presupuesto de $1.824 millones para el desarrollo de investigación de alto nivel. En este sentido, cabe destacar que estas iniciativas son una de las más apreciadas por académicos e instituciones de investigación, ya que permiten la asociatividad y el financiamiento en el avance de las ciencias en el país.

Junto con estas tres propuestas, la casa de estudios se adjudicó también, como institución asociada, un Núcleo Milenio denominado “Millennium Nucleus for the Science of Learning”.

“Esto demuestra que nuestra Universidad ha logrado una madurez institucional en investigación, adjudicándonos proyectos que son más competitivos y que llegan a altos niveles de especialización, como consecuencia de su trabajo en red. Ahora tenemos 6 Anillos en ejecución, y esto es una señal más de cómo estamos consolidando nuestra investigación a nivel nacional e internacional", indicó el vicerrector académico de la Casa de Estudios, Cristián Rojas.

El director de investigación de la UTalca, Roberto Jara, añadió que, “nos estamos preparando para proyectos cada vez más complejos y asociativos. Es importante destacar que todas las iniciativas comparten un tema en común que es la crisis climática, de gran relevancia mundial y que, casualmente, abordaremos como región en la próxima edición del Congreso del Futuro”.

Proyectos

“Centro multidisciplinario de biotecnología y biología molecular para cambio climático adaptativo en recursos forestales”, es el primero de los tres proyectos adjudicados. Es encabezado por el académico del Instituto de Ciencias Biológicas, Raúl Herrera, y reúne a investigadores de la UTalca, y de las Universidades de Chile y de Concepción.

La iniciativa busca comprender las bases moleculares de cómo las especies forestales se adaptan al cambio climático. “Este es el cuarto proyecto Anillo que nos adjudicamos con la académica de nuestra Universidad, Alejandra Moya, cuyo paragua nos ha permitido formar estudiantes de pre y postgrado, además de permitir la participación de postdoctorados”, comentó Herrera.

La segunda propuesta adjudicada es liderada por el académico de la Facultad de Ciencias Agrarias, Alejandro del Pozo, y se denomina: “Fenotipado alto rendimiento en condiciones de campo para acelerar el mejoramiento de cultivos y la adaptación a entornos propensos a la sequía”. La investigación incorpora a académicos UTalca y expertos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y de la Universidad de La Frontera (UFRO).

“Buscamos desarrollar una plataforma de fenotipado de campo de alto rendimiento, para identificar genotipos con una mejor adaptación a ambientes propensos a la sequía y características de calidad del grano, para impulsar los programas de mejoramiento”, explicó del Pozo.







“Asimismo, queremos identificar marcadores moleculares asociados a genes, que ayuden a los cultivos a mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la capacidad predictiva del mejoramiento asistido por marcadores”, agregó.

El tercer Anillo se llama “Centro de investigación multidisciplinaria en tecnologías energéticas inteligentes y sostenibles para regiones Subantárticas bajo crisis climática”, que desarrollará la UTalca junto a la Universidad de Magallanes. El director es el académico de la Facultad de Ingeniería, Marco Rivera.

Su objetivo es realizar investigaciones científicas y tecnológicas de alto impacto en el área de energías renovables e hidrógeno verde. “El Centro busca investigar, adaptar y/o desarrollar de manera eficiente tecnologías que contribuyan a generar mayor eficiencia energética en el manejo de los recursos renovables, en particular la energía eólica y solar, considerando el gran potencial de las Regiones de Magallanes y Maule, respectivamente”, señaló Rivera.

En tanto el proyecto “Millennium nucleus for the science of learning” cuenta con la participación del vicerrector Cristian Rojas, como investigador principal. “Lideramos una línea en un área de bastante interés que son las Ciencias del Aprendizaje, en la cual trabajaremos con otras áreas como Ciencias Sociales, Humanidades y Psicología Educacional”, precisó.