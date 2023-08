Alerta ante el creciente peligro del “spyware”: ¿Cómo identificarlo, prevenirlo y eliminarlo?

Debido al incremento de los ataques de “spyware”, un tipo de malware que se mantiene oculto mientras registra y sigue actividades en línea, es esencial conocer su funcionamiento y tomar medidas de prevención y eliminación eficaces.

El malware conocido como “spyware” es una amenaza creciente en la era digital. Según datos globales de la consultora Cybersecurity Ventures, en 2015 ocurría un ciberataque cada 2 minutos y los costos empresariales asociados a ciberseguridad eran cercanos a US $325 millones. Hoy los ataques suceden cada 11 segundos y los costos ascienden a US $20 mil millones.

Entre las herramientas utilizadas por los ciberdelincuentes destaca este tipo de software malicioso denominado spyware, que opera en secreto en ordenadores y dispositivos móviles, registrando todas las actividades del usuario, desde las teclas pulsadas hasta los archivos cargados, descargados y almacenados.

Además, puede dar acceso a cibercriminales a redes corporativas, posibilitando ataques a mayor escala.

“Para prevenir la instalación de spyware es fundamental mantener el antivirus actualizado, evitar la descarga de archivos adjuntos de correos electrónicos sospechosos, no hacer clic en anuncios emergentes en línea, no abrir enlaces de números desconocidos, evitar conversaciones con extraños en aplicaciones de mensajería y mantener actualizados los sistemas operativos”, recomienda Bettsabet Hidalgo, analista de Ciberseguridad en Ecomsur by Infracommerce.

Existen diversos tipos de “spyware”, entre los que se destacan los keyloggers, que registran todas las teclas pulsadas en un ordenador, incluyendo contraseñas y datos de tarjetas de crédito; el adware, que genera anuncios emergentes y recopila la información proporcionada por el usuario; y los infostealers, que recolectan de manera indetectable todos los datos introducidos en el ordenador.

Detectar su presencia puede ser desafiante, dada su naturaleza oculta e indetectable. Sin embargo, la ejecutiva pueden ser un rendimiento más lento de lo normal del dispositivo, bloqueos frecuentes, aparición de ventanas emergentes, cambios inesperados en la página de inicio del navegador, íconos no identificables en la barra de tareas, redirecciones a otros motores de búsqueda y mensajes de error inusuales.

Finalmente, la eliminación del spyware se logra a través de un análisis completo del sistema con el antivirus actualizado. En caso de que el software antivirus haya sido dañado por la infección, se recomienda reiniciar el dispositivo en modo a prueba de fallos e intentar utilizar nuevamente el software.

“Más allá de la eliminación, es importante aprender de estas experiencias y adoptar buenas prácticas para prevenir futuras infecciones de spyware. El conocimiento y la prevención son, sin lugar a dudas, nuestras mejores armas contra cualquier malware. La seguridad en la era digital no es un lujo, sino una necesidad, y todos somos responsables de mantener seguros nuestros dispositivos y nuestra información”, cierra Bettsabet Hidalgo.

De esta manera es fundamental que las compañías y las personas tomen todas las medidas de seguridad necesarias para estar preparados ante las ciberamenazas que cada año son más frecuentes y difíciles de detectar.