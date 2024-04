¡Buenas! Un otoño marcado por el duro enfrentamiento entre La Moneda y los empresarios. El jueves en la Enade no cabía un alfiler, todos los asistentes querían ver el desenlace de semanas de declaraciones de un empresariado envalentonado frente un Gobierno molesto con el sector privado.

Cuando todos hablan de que la derecha tiene la carrera ganada en las próximas municipales y presidenciales, asoma en el mundo político la posibilidad de que no sea tan fácil para la oposición triunfar en las elecciones de octubre de 2024 y diciembre de 2025. Varias voces del sector advierten problemas.

Definitivo, La Moneda y los empresarios no se tragan. En Palacio dicen estar molestos con los empresarios porque no reconocen los logros económicos de un Gobierno que recibió una economía machucada pospandemia y estallido, mientras que en el sector privado critican lo que califican como propuestas ideologizadas y la ausencia de anuncios concretos del Presidente Boric en la Enade. Ninguna posibilidad de acuerdo en pensiones ni en pacto fiscal.

Poco vínculo. Resultó evidente esta semana que La Moneda tiene pocos puentes con el mundo de los empresarios. Otros sostienen que hay un problema generacional en la casta empresarial. La Moneda tiene una nueva cara para conversar.

En el bonus track de esta semana: el exministro Jaime Mañalich explica la enredada discusión de la ley corta de isapres. Además, contamos el compromiso presidencial con la extradición de Galvarino Apablaza, sindicado como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán; mostramos la irrupción de los hermanos Kaiser en el Monitor de Liderazgos Políticos de Datavoz; y desclasificamos los ocho meses de discusión en la Cámara del Día Nacional del Pajarete.

Y, por último, recomendamos un libro, una película y un artículo para entender el escándalo que sacude al mundo intelectual y literario francés.

LA DERECHA PUEDE PERDER LAS ELECCIONES

Otro error de la oposición en la Cámara. La presentación de la censura a la nueva Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados hecha por el Partido Republicano, junto al Partido Social Cristiano, hizo agarrarse la cabeza a varios en Chile Vamos. Nuevamente la alianza republicanos-socialcristianos fracasaba en su enfrentamiento con el Gobierno, haciendo perder tiempo al trabajo legislativo y mostrando una derecha desarticulada y errática.

Tercera vez que dicha alianza muestra a la oposición dividida. Primero fue la acusación constitucional contra el entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y luego la acusación al ministro de Vivienda, Carlos Montes. La censura de esta semana a la Mesa Directiva de la Cámara preocupó a varios en el sector.

La derecha no convive, pelea. La otra señal compleja para el sector es lo difícil que están resultando las negociaciones para las elecciones municipales. La salida de Cecilia Pérez de La Florida, la pelea de los Ossandón en Puente Alto, la bajada de última hora de Daniela Peñaloza por la independiente Marcela Cubillos y la dificultad para conseguir candidato único por Santiago, son señales de que están difíciles las negociaciones. Mientras, en la otra vereda, el oficialismo cerró hace dos semanas sus tratativas sin mayores dificultades.

Varios recuerdan el caso de Joaquín Lavín el 2006. El 2002 explotó el caso MOP-Gate, luego vino el episodio Inverlink y todo indicaba que el entonces alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, sería el próximo Presidente de la República, luego de haber perdido la presidencial por menos de 190 mil votos en 1999. Pero todo cambió, la economía creció y Michelle Bachelet apareció. ¿Podría pasarle eso a la alcaldesa Evelyn Matthei, que hoy lidera todas las encuestas?

La importancia de las municipales. Las elecciones de octubre son clave, porque el número de concejales electos permite saber el peso específico de cada partido o pacto, y porque el número de alcaldes elegidos permite en cierta medida predecir las presidenciales. Un resultado pobre en las municipales complicaría la opción de Matthei.

Problemas para la derecha. Expertos electorales señalan que la oposición tiene tres serios problemas que podrían perjudicarla en las municipales: le cuesta ordenarse, no sabe hacer campaña con voto obligatorio, y tiene varios descolgados e independientes (hermanos Kaiser, PDG, Rojo Edwards, PSC). En el oficialismo no hay nadie más de izquierda que el PC y no se vislumbran descolgados.

La honestidad de Javier Macaya. El miércoles, el presidente de la UDI fue claro en La Segunda: “Esta es por lejos la negociación municipal y de candidaturas más difícil que haya enfrentado en su historia la derecha. Nunca habíamos tenido un nivel de fragmentación tan grande (…). Ahora el espectro es muchísimo más amplio, no es solo la UDI, RN y Evópoli; están Republicanos, Amarillos, Demócratas, PSC, PDG”.

Presidenciales a la vista. Las municipales marcarán el ánimo tanto de las parlamentarias como de la presidencial y definirán la pervivencia de los tres pactos electorales que tiene la derecha para los comicios municipales: Republicanos, UDI/RN/Evópoli y Amarillos/Demócratas. Existe poca claridad respecto al peso que tienen los nuevos socios (Amarillos/Demócratas) y en el caso de Republicanos es evidente que bajará del 32% que obtuvo en las elecciones de consejeros constitucionales de mayo de 2023.

El rostro del oficialismo. Una baja votación en concejales, alcaldes y gobernadores solo alimentaría la proliferación en la presidencial de independientes de centroderecha, como el PDG o Demócratas, que le quitarían votos a Evelyn Matthei. Ximena Rincón ya declaró interés en ser precandidata presidencial. La buena noticia para la derecha es que el oficialismo aún no tiene ningún rostro presidencial disponible para 2025.

LA MONEDA Y LOS EMPRESARIOS NO SE TRAGAN

Molestia empresarial. En el mes de las juntas de accionistas, varios actores relevantes del empresariado manifestaron su molestia a través de las cartas publicadas en las memorias anuales de diferentes empresas. Los grupos Matte, Luksic, Angelini expresaron preocupación o malestar por el rumbo de la economía y del país. La declaración más destemplada fue la de Gonzalo Bofill, de Carozzi, que dijo: “No nos merecemos el Chile de hoy”. Un senador oficialista me señaló que “esas cartas a los accionistas están concertadas, hay una coordinación de representantes del sector privado por criticar al Gobierno”.

La derecha mirando a Palacio. En La Moneda han interpretado estas manifestaciones del sector privado como el comienzo de la carrera presidencial 2025 y que todas esas declaraciones pretenden comenzar a generar un ambiente de crisis que presente a los electores como gran solución la llegada de un Gobierno de derecha.

En La Moneda han interpretado estas manifestaciones del sector privado como el comienzo de la carrera presidencial 2025 y que todas esas declaraciones pretenden comenzar a generar un ambiente de crisis que presente a los electores como gran solución la llegada de un Gobierno de derecha. Menos Mewes, más Thal. En el Gobierno molestó el discurso del presidente de la CPC, Ricardo Mewes, y fue mejor recibido el de la presidenta de Icare y anfitriona, Karen Thal. Prueba de ello fue que el Presidente Gabriel Boric solo reconoció y agradeció el discurso de Thal durante su presentación.

Ambiente empresarial se replica en el Parlamento. En el oficialismo consideran que el mal ambiente que hay en el mundo privado solo fortalece a la oposición en el Congreso y su poca disposición para sentarse a negociar. El diputado UDI Guillermo Ramírez y el Evópoli Francisco Undurraga me descartaron cualquier posibilidad de reparto en el aumento de la cotización que proponga una reforma de pensiones.

El caldo que se está preparando. Un ministro me dijo: “Los empresarios y la derecha se olvidaron del estallido social, del millón de personas que estuvo en la calle el 25 de octubre del 2019, y de que el fracaso de dos procesos constituyentes fue justamente por la falta de acuerdos, por la falta de diálogo, que la gente rechazó los extremos”. Un dura frase que escuché en el oficialismo: “La derecha está cocinando un caldo que se va a tener que comer si es Gobierno”.

Dando y dando. La prensa post-Enade destacó en sus titulares que el Presidente Boric prometió reformas políticas sin “cálculos transaccionales”. En el oficialismo hubo voces molestas con esa declaración, porque consideran que el Mandatario “entregó todo” y que deben condicionarse las reformas políticas a las de pensiones y el pacto fiscal. Respecto a las reformas políticas, un senador oficialista me dijo que “los empresarios y la derecha quieren que les dejemos ordenado el Parlamento para cuando sean Gobierno, ni una posibilidad”.

CAROLINA TOHÁ, NUEVO NEXO CON LOS EMPRESARIOS

La Enade más relevante desde el Gobierno de Ricardo Lagos. La cola que había para entrar a la versión 2024 del evento empresarial no se veía desde el inicio de la administración de Ricardo Lagos, en que el retorno del socialismo a La Moneda era una gran incógnita o preocupación para los empresarios. Esta vez es la llegada de una nueva generación al Ejecutivo, desvinculada del mundo empresarial, lo que pone nerviosos a los ingenieros comerciales.

Otras generaciones. Un ministro me hizo un punto respecto a la ausencia de nexos del actual Gobierno con el sector privado. “Esta nueva generación gobernante que encabeza el Presidente Boric no tiene una nueva generación de ejecutivos con la cual relacionarse, en el mundo privado sigue la generación anterior a la de Boric controlando el poder económico, no ha habido recambio generacional entre los dirigentes”, me dijo. Hay un descuadre generacional que dificulta vasos comunicantes y que alimenta los prejuicios.

Gente con quien hablar. Un caso interesante de buena relación con los privados en un ambiente de incertidumbre fue el Gobierno de Lagos, que tuvo vínculos con el empresariado a través de Marco Colodro, Fernando Bustamante, Blas Tomic, Óscar Guillermo Garretón, Eugenio Tironi, Enrique Correa, entre otros. Emblemáticas de esa relación fueron las gestiones que realizó Colodro desde el Banco Estado para facilitar que el Grupo Luksic adquiriera el Banco de Chile, dejando fuera de esa entidad al Grupo Penta, vinculado a la UDI.

Empresarios bajan el perfil a sus críticas. Conversando con actores de los principales grupos que criticaron al Gobierno a través de sus “cartas a los accionistas” o sus discursos en las juntas, varios bajaron el tono y me señalaron que se habían exagerado estos textos, porque en dichas instancias siempre se hacen análisis y críticas al momento económico. “Es cosa de revisar para atrás y vas a ver un tono similar incluso en el Gobierno de Piñera”, afirmaron. Varios me sugirieron que este año resaltó porque El Mercurio descubrió esta veta noticiosa más política, que supo explotar previo a la Enade.

Nueva etapa de relaciones. Luego de semanas de tensión y especulaciones, los optimistas pronostican un mejoramiento de las relaciones entre el Gobierno y la dirigencia empresarial. Una protagonista del acercamiento en esta nueva etapa sería la ministra del Interior, Carolina Tohá, que en reunión con el nuevo presidente del Senado, José García Ruminot, acordó establecer una agenda de reformas económicas.

TRES PREGUNTAS AL EXMINISTRO JAIME MAÑALICH

El exministro de Salud Jaime Mañalich ha estado mirando de cerca la larga tramitación en el Parlamento de la ley corta de isapres. La fecha límite para cumplir el fallo de la Corte Suprema es el 12 de mayo, pero el miércoles pasado aumentó la incertidumbre cuando el Senado decidió no recoger los cambios introducidos durante el trámite en la Cámara y pidió comisión mixta.

En esta entrevista, Mañalich explica lo que significa la decisión de la Cámara Alta, el efecto que tendrá la ley corta para las isapres y qué se viene para el sector salud en los próximos años.

-¿Qué implica que el Senado rechace las modificaciones de la Cámara de Diputados y pase a comisión mixta?

-El Senado no analizó los cambios al proyecto que introdujo la Cámara de Diputados. Se limitó solo a rechazar en general todas las propuestas de la Cámara Baja, para radicar el trabajo en la comisión mixta.

-¿La ley corta es la solución para que no quiebren las isapres?

-La ley corta da un poco de aire a algunas isapres; pero es probable que otras no lleguen a cumplir los requisitos y deban ser intervenidas. Como sistema, las isapres siguen existiendo y es probable que aparezcan nuevas con planes de salud mucho más caros, y las que se mantengan, también intenten balancear su cartera hacia planes más onerosos.

-¿Qué viene después de la ley corta en el área de salud? ¿La reforma general del sistema de salud?

-La promesa de una gran reforma es inviable, a pesar de haber sido prometida, por lo que estimo que habrá algún cambio como el señalado en los precios y coberturas de las isapres, y un gran crecimiento de los seguros complementarios de salud.

CONVERSACIONES DE PASILLO

– El Presidente Gabriel Boric se comprometió con la extradición de Galvarino Apablaza. El jueves en Enade la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, adelantó que el Gobierno de Javier Milei trabajaría para la extradición de uno de los involucrados en el asesinato del exsenador Jaime Guzmán en 1991.

Minutos después de que se conoció la noticia de la ministra Bullrich, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) me contó, en la Enade, que en abril de 2022 fue invitado como miembro de la Cámara a la visita de Estado que hizo el Presidente Boric a Argentina y que le sorprendió una conversación privada que tuvo con el Mandatario en su oficina del avión presidencial respecto al caso Jaime Guzmán.

el diputado Guillermo Ramírez (UDI) me contó, en la Enade, que en abril de 2022 fue invitado como miembro de la Cámara a la visita de Estado que hizo el Presidente Boric a Argentina y que le sorprendió una conversación privada que tuvo con el Mandatario en su oficina del avión presidencial respecto al caso Jaime Guzmán. En esa conversación, el Presidente le habría señalado al diputado Ramírez que trabajaría por la extradición de Apablaza a Chile, para que enfrentara la justicia por su responsabilidad en el asesinato de Guzmán. En ese momento estaba de mandatario de Argentina Alberto Fernández y las posibilidades de que las gestiones de nuestro país tuvieran éxito se veían poco probables, dado que en los gobiernos peronistas de los Kirchner nunca hubo disposición a facilitar la extradición. Un tema no menor para conseguir la extradición es lograr la detención de Apablaza, que actualmente posee la condición de refugiado en Argentina.

– Matthei sólida, aparecen los Kaiser y Daniel Jadue crece en menciones negativas. El Monitor de Liderazgos Políticos, que realiza mensualmente Datavoz y publica El Mostrador, arrojó tres novedades en la medición de abril.

Evelyn Matthei sigue sólida como el personaje político mejor evaluado, tanto en menciones positivas como en valoración neta (positivas menos negativas). Matthei es la única persona en el top 10 que tiene evaluación neta positiva.

El incipiente fenómeno Kaiser . Los hermanos Kaiser (Johannes y Axel) han ido acumulando valoraciones positivas en las últimas dos mediciones, encumbrando a Johannes Kaiser al tercer lugar en menciones positivas (por sobre José Antonio Kast) y a Axel Kaiser al décimo. En el caso del primero, este impulso lo hace ganar centralidad en la red de menciones positivas (centralidad estrella, de décimo a octavo), superando a Tomás Vodanovic y Claudio Orrego.

. Los hermanos Kaiser (Johannes y Axel) han ido acumulando valoraciones positivas en las últimas dos mediciones, encumbrando a Johannes Kaiser al tercer lugar en menciones positivas (por sobre José Antonio Kast) y a Axel Kaiser al décimo. En el caso del primero, este impulso lo hace ganar centralidad en la red de menciones positivas (centralidad estrella, de décimo a octavo), superando a Tomás Vodanovic y Claudio Orrego. El Presidente Boric recupera el lugar de líder con más menciones, tanto positivas como negativas, que había cedido a la ministra Camila Vallejo durante marzo.

recupera el lugar de líder con más menciones, tanto positivas como negativas, que había cedido a la ministra Camila Vallejo durante marzo. Daniel Jadue aumenta considerablemente las menciones negativas.

– Y si se trata de hablar de tonteras: a la Cámara le preocupa el pajarete.Después de más de un mes discutiendo y buscando los votos para la nueva Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, la institución retoma su trabajo, ahora concentrada en el pajarete.

El pajarete es un vino dulce chileno típico del Norte Chico y, desde agosto de 2023, hay nueve diputados que están impulsando y tramitando un proyecto de ley que tiene como único objetivo establecer el 15 de septiembre como el Día Nacional del Pajarete.

y, desde agosto de 2023, hay nueve diputados que están impulsando y tramitando un proyecto de ley que tiene como único objetivo establecer el 15 de septiembre como el Día Nacional del Pajarete. Los responsables de esta iniciativa son los diputados Nathalie Castillo, Ricardo Cifuentes, Jaime Mulet, Emilia Nuyado, Hernán Palma, Marcela Riquelme, Marco Antonio Sulantay, Carolina Tello y Consuelo Veloso.

Nathalie Castillo, Ricardo Cifuentes, Jaime Mulet, Emilia Nuyado, Hernán Palma, Marcela Riquelme, Marco Antonio Sulantay, Carolina Tello y Consuelo Veloso. El diputado Francisco Undurraga (Evópoli), muy molesto con dicho trámite, me contó que este tipo de iniciativas son habituales entre los parlamentarios que quieren hacerles gestos a sus regiones y que se pierde mucho tiempo con estos proyectos de ley de “Días de…”.

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 29 de abril al viernes 3 de mayo: Semana distrital en el Parlamento, senadores y diputados desplegados en sus regiones.

Semana distrital en el Parlamento, senadores y diputados desplegados en sus regiones. Lunes 29: Reunión de las mesas de la Cámara y el Senado con la ministra del Interior para abordar avances de agenda de seguridad.

Reunión de las mesas de la Cámara y el Senado con la ministra del Interior para abordar avances de agenda de seguridad. Miércoles 1 de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. Jueves 2 de mayo: Sesiona comisión mixta de ley corta de isapres.

Sesiona comisión mixta de ley corta de isapres. Viernes 3: Comisión de Economía del Senado viaja a Concepción por tema acero y otros.

RINCÓN DEL LOBBY

Exsecretario general y expresidente del Tribunal Supremo del Partido Socialista en registro de lobbistas.

Revisando las reuniones registradas por Ley del Lobby de la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, figura como su última audiencia una con la empresa Aguas Andinas, en donde el lobbista registrado es el dirigente socialista Pablo Velozo Alcaide.

Según consta en las redes sociales, Velozo Alcaide es parte de la oficina de abogados Andrade & Velozo y actualmente ocupa el puesto de director de BancoEstado Centro de Servicios S.A.

y actualmente ocupa el puesto de director de BancoEstado Centro de Servicios S.A. Con anterioridad, Velozo ocupó importantes posiciones en el Partido Socialista y en el Estado. Fue presidente del directorio de Fundación Chile 21, vinculada al PS; presidente del Tribunal Supremo, secretario internacional y previamente secretario general de esa colectividad. También ocupó cargos como gerente corporativo de Recursos Humanos de ENAP; jefe de gabinete de Segegob; jefe de gabinete del Ministerio de Minería; jefe de relaciones internacionales del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, entre otras cosas. En el sector privado fue gerente de Relaciones Laborales, Contratistas y Prevención de Riesgos de Telefónica.

Otra reunión que llama la atención en la agenda de la subsecretaria Petersen es la que sostuvo con los vicepresidentes de la Sociedad de Fomento Fabril, Gonzalo Said y Oscar Hasbún, para conversar del proyecto de ley Sernac te protege.

