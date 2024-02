Pago con tarjetas: consejos para no caer en el “Carding” si estas de vacaciones

Las tarjetas de crédito y los datos que estas contienen se encuentran en peligro, si no se toman los resguardos necesarios, más en época de vacaciones y “relajo”, ya que el riesgo siempre está a la vuelta de la esquina, e incluso en compras online.

Esta vez, la tendencia apunta al llamado “Carding”, en el cual los ciberdelincuentes se hacen con la información de este medio de pago, incluso sin tener acceso al plástico, para usarla en compras con cargo a cuentas de personas que no sospechan que han sido estafadas.

Existen diferentes maneras de caer en este fraude. La forma más básica para hacerlo es robando el plástico, ya que ahí cuentan con todos los datos necesarios. Por otro lado, puede suceder al escanear la tarjeta en cajeros automáticos o terminales de compra con dispositivos NFC, que roban la información que estas contienen. Finalmente, puede ser a través de campañas de Phishing, otra forma de ciberestafa, en que los criminales crean una página de compras que simula ser real, para lograr que las personas escriban sus datos personales en ella y apropiarse de ellos.

Sophos da algunos consejos para evitar, en la mayor medida posible, caer en este tipo de fraude virtual.

No guardes los datos de tu tarjeta: muchos sitios de comercio electrónico almacenarán de forma predeterminada la información de tu tarjeta de crédito en su perfil para su “conveniencia” (o porque esperan que vuelvas a comprar ahí). No pueden perder lo que no tienen, así que diles que no guarden los datos a menos que sea absolutamente necesario.

Utiliza crédito y no débito: las tarjetas de crédito ofrecen una protección significativamente mayor contra el fraude en línea y te pone en posición de poder en una disputa. Simplemente puedes no pagar tu factura mientras disputas el cargo, en lugar de que los delincuentes drenen directamente de tu cuenta bancaria el dinero que tanto te costó ganar.

Usa intermediarios de pago seguros: cada vez que se quiera hacer un pago a través de un sitio web, es importante verificar que este sea solo mediante intermediarios conocidos y de buena reputación. En caso contrario, lo mejor es abstenerse. Además, siempre verificar que la web en la que se está navegando comience con “https”: en vez de “http:”.

Solo haz pagos en redes privadas: mejor prevenir que curar. Si se pretende realizar un pago o un movimiento de dinero sustancial, lo mejor es siempre hacerlo desde redes WiFi privadas, preferentemente la propia. Además, siempre es necesario tener activa la verificación de dos pasos para cualquier pago.

Siempre a la vista: en caso de que se esté haciendo un pago presencial con la tarjeta de crédito y haya que entregarla a otra persona, nunca perderla de vista, de manera que se pueda estar seguro que esta no pase por ningún dispositivo donde no debiera.

¡Ojo con el Phishing! Hoy más que nunca, revisar y chequear más de una vez las direcciones de páginas donde se está navegando, así como SMS y correos que se reciban, antes de entrar y hacer clic en cualquier link que estos contengan, es clave para resguardar nuestros datos personales más importantes. Ya lo hemos dicho, si es demasiado bueno para ser cierto, seguramente no lo es.