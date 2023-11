El equipo detrás del éxito del tenis de mesa en los Juegos Parapanamericanos 2023

Francisco Carrasco Rubilar (56) es el encargado del entrenamiento del equipo paralímpico nacional de tenis de mesa y divide su tiempo entre su labor como entrenador de la selección de tenis y sus ocupaciones personales. Él, como entrenador, destaca la importancia de los equipos detrás de los deportistas para alcanzar el éxito en este escenario de alto rendimiento.

“Las aristas a hablar con respecto al entrenamiento deportivo van de la mano de muchas áreas: nutricional, psicológica, técnica, táctica, física y, en el caso del (deportista) paralímpico, también médica”, comenta Carrasco.

El entrenador subraya la relevancia de los equipos detrás de los deportistas paralímpicos y sostiene que cada medalla es el resultado de un trabajo en conjunto de profesionales que intervienen en todas las áreas posibles para potenciar el rendimiento de los seleccionados nacionales de tenis de mesa.

Según Carrasco, el entrenamiento y preparación van variando según la clase funcional que tiene cada uno de los deportistas y, por supuesto, requieren de un abordaje diferente en cada área. Francisco manifiesta que “los entrenamientos son completamente diferentes. Si bien es cierto, todos le pegan a la pelota, la forma de enfrentar partidas y jugadas es diferente”.

El profesional del tenis de mesa comenta que, por ejemplo, entrena “con 800 pelotas, entonces, nuestro deporte es muy repetitivo: tengo que pegarle muchas veces, hacer muchas jugadas, hacer muchos servicios, hacer muchas recepciones; entonces, por supuesto que tenemos aspectos que abordar técnicos, que es pegarle o ejecutar un golpe, pero tenemos aspectos tácticos que son importantes y aspectos físicos que mejorar. Por ejemplo, cuando a nosotros nos llega recién un deportista, la movilidad que tiene es súper reducida. Nosotros se las desarrollamos porque los abordamos físicamente”.

Además es categórico al señalar que llevan como cuerpo técnico 12 años. “Estos son nuestros cuartos juegos; ya tenemos el conocimiento para poder intervenir de nuestra forma a cada deportista y, cada deportista con su discapacidad, incluso en cada clase que podríamos decir que son casi iguales, no son iguales y tenemos la posibilidad de abordarlos bien”, deja en claro sobre el rol que juega el equipo multidisciplinario es un papel clave y fundamental para preparar al equipo nacional.

Carrasco enfatiza la importancia del vínculo emocional entre el entrenador y los deportistas, subrayando que la confianza y la creencia mutua en el proceso son fundamentales para alcanzar el éxito. Además, destaca la necesidad de abordar estratégicamente cada aspecto del entrenamiento y la competencia, utilizando la ciencia y la tecnología para optimizar el rendimiento.

El trabajo considera programas para analizar partidos. Además, en un aspecto físico, cuentan con máquinas y eventualmente, pueden intervenir en los deportistas “de buena forma porque tienen una sala de manipulación importante. Con respecto a lo técnico normalmente tenemos cámaras para ver los golpes de diferentes ángulos, para poder ver con cuánto impactó la pelota, con qué ángulo, velocidad”

Y destaca: “Claro que tenemos que involucrar la ciencia en el deporte y otra parte importante que nosotros nos hemos dado cuenta, y que ha servido y que nos sirvió mucho, porque lo empezamos a implementar durante la pandemia, es el trabajo teórico: hacer entender y hacer leer a los deportistas que era necesario entender la razón de por qué entrenan, por qué hacen cada cosa, por qué hacen un servicio en una zona de la mesa, por qué recepcionan de alguna forma, con energía o sin energía. Todas esas cosas nosotros se las hemos ido tratando de enseñar de forma teórica y después tratarlas a la mesa. Y nos ha dado buenos resultados, o sea, la muestra está en los resultados que obtuvimos ahora”.

Carrasco comenta que “es súper relevante tener una relación adecuada o buena con los deportistas; si no, no tienes opción de llegar bien al jugador, entonces, eso lo creamos nosotros. Yo siempre hablo con los deportistas; los deportistas siempre hablan del equipo; si tú escuchas todas las entrevistas que dieron estos días, todos hablan del equipo, todos hablan que nosotros tenemos un bonito equipo, que tenemos inconvenientes, por supuesto, como en todos lados, creo que me ha tocado hasta pedir disculpas por lo severo que he sido exigiendo el entrenamiento, pero así todo, ellos respetan”.

Una de las cosas que el entrenador comenta es que, en efecto, la gente no observa o menciona a quienes están detrás, pero sí deja en claro que las autoridades los apoyan y creen en el trabajo que realizan y complementa que “la gente en general no visibiliza el trabajo que hay detrás con el psicólogo/a (Yanireth Hidalgo), con el preparador físico (Marco Kokaly), con el kinesiólogo (María Verónica Estrella), con el doctor (Daniel Bueno), nuestro doctor, Daniel, es un lujo; es una persona que anda corriendo y atiende a todos los deportistas y está pendiente de los deportistas, y pendiente de nosotros, de los entrenadores”; entre los profesionales también se encuentra Claudia Garate (enfermera) y Lorena Rivera (nutricionista).

Francisco hace hincapié en que el equipo es potente y que el Copachi y la Federación lo saben y añade que “somos una disciplina que le entrega bastantes medallas y estamos apoyados y está apoyado desde el ámbito de todas las áreas; por ejemplo, nosotros si queremos algo, si un deportista quiere atención médica, tiene atención, necesita apoyo y lo tiene”.

El entrenador de la selección nacional de tenis de mesa paralímpico reconoce el respaldo y apoyo que reciben del Comité Paralímpico y la Federación, asegurando que cuentan con un equipo multidisciplinario de primera línea que respalda a los atletas en cada paso de su preparación y competición.

Es por ello que detrás de cada partido hay una labor heroica de todo un equipo, aportando conocimiento y esfuerzo por parte de todo el conjunto. Los entrenadores y el grupo de profesionales que se desenvuelven en la selección de tenis de mesa paralímpico y parapanamericano, y que no solo trabajan para formar campeones, sino que son artífices de una transformación que va más allá de las medallas.

Son los arquitectos de historias de superación que inspiran, uniendo ciencia y corazón para impulsar a estos deportistas a alcanzar lo inimaginable. Detrás de cada triunfo hay un equipo que, aun cuando pocas veces los nombran, desarrollan su labor y persiguen dejar un legado que perdure más allá de las medallas y que se note en cada paso, cada golpe y cada gesto de victoria en estos escenarios cotidianos de la vida de los deportistas paralímpicos.