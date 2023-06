Ministra de Ciencia: “La investigación y tecnología está presente en nuestra política de desarrollo”

La titular de la cartera de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, inauguró el año académico de los programas de Doctorado de la Universidad Andrés Bello, ocasión en la que abordó el lugar que ocupa la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos del país. El evento también marcó la apertura de tres nuevos programas, con lo cual UNAB alcanza un total de 14 doctorados en diversas áreas del conocimiento.

Con la presencia de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, se realizó la inauguración del año académico de los programas de Doctorado de la Universidad Andrés Bello. El evento, realizado en el Auditorio Andrés Bello de campus República, marcó la bienvenida a los estudiantes de la generación 2023 quienes pudieron participar de un diálogo cercano y contingente con la ministra.

En su presentación, Etcheverry partió con la pregunta ¿por qué existe un Ministerio de Ciencia?, considerando el esfuerzo que significa por parte del Estado el contar con este organismo.

“Y la respuesta tiene mucho que ver con ustedes y con los desafíos que ustedes tienen en su carrera de investigación y a lo que se van a enfrentar una vez que terminen su doctorado”, dijo, hablándole a los estudiantes de Doctorado UNAB. “La clave de la respuesta está en la palabra sistema”.

En este sentido, la ministra hizo énfasis en que hoy cuando se piensa en ciencia ya no se piensa en un laboratorio aislado o en una institución aparte, “pensamos en ciencia que se conecta con distintos espacios de la sociedad, que escucha lo que ocurre, que se hace cargo de desafíos, y que tiene capacidad de articulación, y que esa articulación es posible en parte porque tenemos un Ministerio de Ciencia”.

La ministra entregó diversos ejemplos de la importancia de la investigación para el desarrollo del país, vinculándola con la producción del litio, con el trabajo colaborativo que se desarrolla con el Atlas de CERN, y con el trabajo desarrollado en el reciente lanzamiento del satélite Fasat Delta, iniciativa que a mediano plazo contempla el diseño y construcción de tecnología en Chile.

“Hoy día la investigación y el desarrollo tecnológico no es algo que ocurre solamente en los laboratorios, está presente en nuestra política de desarrollo productivo, está presente en la forma en como abordamos la exploración espacial, está presente en cómo nos insertamos en el mundo a través de una ciencia y una tecnología que se proyecta hacia la industria y que es capaz de ser proveedores de lugares tan sofisticados y alucinantes como es un acelerador de partículas en Ginebra”, indicó la ministra.

Luego se produjo un espacio de encuentro en el que la vicerrectora Torrealba y la ministra Etcheverry generaron un diálogo en el que la titular de la cartera de Ciencia y Tecnología respondió preguntas formuladas por los mismos estudiantes. En este espacio se abordaron diversas temáticas, entre ellas el atractivo que representa Chile para estudiantes de doctorado extranjeros, los apoyos que existen para que se integren a las líneas de investigación del país, la inversión en ciencia y tecnología anunciada por el presidente Boric en la última cuenta pública, así como el rol de las universidades privadas en el crecimiento y desarrollo de investigación en Chile.

“Tener conversaciones de este tipo es fundamental”, señaló la ministra Etcheverry en relación a su encuentro con la comunidad de los programas de Doctorado UNAB. “Si no estamos constantemente conversando, respondiendo dudas, escuchando dónde están las preocupaciones del sistema no hacemos bien nuestro trabajo. Es muy importante, así que me voy feliz y agradecida, porque esto es muy útil para el trabajo que a mí me toca hacer”.

Ciencia que se conecta

La inauguración se inició con las palabras de bienvenida del prorrector de UNAB, Gonzalo Guzmán, quien recalcó la investigación como parte fundamental de la misión de la universidad y ámbito en el cual en tan solo 35 años la institución ha avanzado a grandes pasos.

“Hacemos investigación diversa y compleja y tal como lo reconoció la reciente acreditación, hemos alcanzado el nivel de excelencia”, señaló el prorrector, ejemplificando con importantes logros, como la adjudicación del Instituto Milenio Saphir en 2020, la incorporación del Centro de Biotecnología de Sistemas, el 2022 y los 30 años que celebra el Centro de Investigación Marina Quintay (Cimarq), que ha realizado grandes contribuciones en ese espacio.

Asimismo, la vicerrectora de Investigación y Doctorado UNAB, Carolina Torrealba, destacó que la universidad está creciendo y va a continuar por esa senda, “cada vez con más intensidad en nuestra agenda de investigación”, dijo, haciendo alusión a los nuevos programas de Doctorado que este año abrieron su matrícula: el Doctorado en Ingeniería de Sistemas Avanzados, el Doctorado en Humanidades Aplicadas, y el Doctorado en Ciencias de la Rehabilitación.

“Trabajamos por la consolidación de un sistema de doctorados cada vez más robusto y vibrante, en el 2023 estamos abocados a la elaboración de planes y programas que nos permitan mejorar nuestro sistema y programas que nos permitan catalizar rápidamente los desafíos que los doctorados de Chile tienen hoy”.

Entre ellos, la vicerrectora mencionó la interdisciplina, la inserción en la industria, y la transferencia y co-creación fuera de la academia.

Sobre la visita de la ministra Aisén Etchverry a la inauguración del año académico de los programas de Doctorado UNAB, la vicerrectora Torrealba indicó que “quisimos proveer este espacio de conversación con la más alta autoridad en la materia de ciencia y tecnología porque queremos que nuestros estudiantes de doctorado tengan acceso a este tipo de conversaciones”.

“Queremos cultivar no solamente líderes de investigación, sino que líderes comprometidos con el destino del país, con las acciones que se deben tomar; críticos, no solamente con su investigación, sino que también con el entorno que los rodea”, agregó.

Calidad avalada

La UNAB fue la primera universidad privada no tradicional en ofrecer programas de Doctorado, iniciando este camino con los doctorados en Biotecnología, en Biociencias Moleculares y en Fisicoquímica Molecular.

Durante 2022, estos tres programas celebraron 20 años contribuyendo a la formación de doctores de Chile, obteniendo excelentes resultados. Destaca el Doctorado en Fisicoquímica Molecular, que celebró, además, su paso desde el segundo tramo de acreditación (4-5 años) al tercero, logrando acreditarse por 7 años.

Hoy, la institución cuenta con 14 programas de doctorado que abarcan una amplia variedad de disciplinas. 10 de ellos acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

A los tres iniciales se fueron incorporando los programas en Astrofísica, Bioinformática y Biología de Sistemas, Biomedicina, Ciencia de Enfermería, Ciencias de la Rehabilitación, Ciencias Físicas, Educación y Sociedad, Humanidades Aplicadas, Ingeniería de Sistemas Avanzados, Medicina de la Conservación, y Teoría Crítica y Sociedad Actual.

La directora académica de Doctorados UNAB, Erika Poblete, destacó la formación doctoral que entrega la institución, así como la amplia variedad de disciplinas que abarca: “Mantenemos programas innovadores, que entregan un valor a la oferta existente, otorgando una educación avanzada considerando la importancia del aporte que los estudiantes UNAB harán a nivel país”.

La Dra. Poblete valoró el encuentro entre los estudiantes de los programas de Doctorado y la ministra. “Esta es la bienvenida simbólica a nuestros alumnos, y también el inicio de un desafío, que es potenciar a la comunidad de doctorados, relevar lo que ya estamos haciendo y conectar la diversidad y la complejidad de la ciencia que hay en la UNAB con la industria, la comunidad científica y la sociedad, sostuvo.