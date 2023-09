Los desafíos de la transición energética de Chile: descarbonización y mejora de calidad del servicio

A comienzos de septiembre se realizó un seminario internacional de la Asociación de Transmisoras de Energía con el objetivo que diversos actores del rubro, tanto públicos como privados, conversaran sobre los mecanismos y vías para avanzar hacia la carbono neutralidad al año 2050, además de exponer los desafíos en torno a las necesidad de la electrificación en el país.

Con el nombre “Chile y sus redes: desafíos y oportunidades del sistema que conectará el futuro del país”, autoridades gubernamentales, parlamentarios, universidades, organismos reguladores, gobiernos regionales y representantes de los sectores de transmisión de otros países, desarrollaron cuatro puntos principales: Planificación de la Transmisión, Desafíos Regulatorios, Redes Sostenibles e Integración Regional

Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Energía, afirmó que “esto fue un hito para instalaran el tema de redes. Hoy día estamos tarde en el desarrollo de este ámbito. Tuvimos a muchos actores relevantes aquí, que están involucrados en el desarrollo de la materia. Fue un éxito para crear conversación. Tenemos dos metas claras: la descabornización y mejorar la calidad de servicio que tenemos hoy, ese diagnóstico está hecho y estos diálogos sirven para aterrizar el diagnóstico y transformarlo en una acción concreta”.

En esta línea, el ministro de Energía, Diego Pardow, detalló la importancia de esta actividad. “Esta es una industria que se caracteriza por su capacidad de generar consenso y visiones comunas y para eso estas instancias son fundamentales. Hoy en día, la transición implica avanzar no solamente en mantener el impulso de la penetraicón de energías limpias, sino también avanzar en energías limpias pero variables y darle seguridad a la red a través de tecnologías flexibles”.

“hace algunos años asumió un compromiso de descabornziación y para eso es fundamental fortalecer las energías renovables no convencionales. Hoy día hay problemas de distintas índoles, pero sobre todo fallamos en no tener una regulación general clara, se legisla cuando hay crisis, entonces son medidas parches. No hay una visión integral y eso termina afectando el sistema eléctrico”.

Sobre los principales desafíos que existen en torno a la materia, Luz Ebensperger, presidenta Comisión Minería y Energía del Senado, explicó que