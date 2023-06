Alumnas de Pudahuel derribaron los estereotipos profesionales en la industria aeronáutica

La Fundación Inspiring Girls Chile, que busca inspirar y ampliar las aspiraciones de niñas en edad escolar, junto con Latam recibieron a 100 alumnas para conocer a mujeres profesionales del sector aéreo, quienes compartieron su trayectoria y mostraron a las niñas que pueden llegar tan lejos como quieran.

Ser piloto o o mecánica de aviones. Atender al público, ser tripulante de cabina, ver la cadena logística, trabajar en marketing o comunicaciones hasta llegar a ser gerentes. Eso y más conoció un centenar de alumnas de Tercero y Cuarto Medio de Pudahuel, que vivieron en primera persona cómo no hay límites para soñar y querer dedicarse en el futuro a lo que quisieran, incluso a trabajar en la industria aeronáutica.

Organizada por Inspiring Girls, las estudiantes llegaron hasta la base de mantenimiento de Latam en Pudahuel para conocer las instalaciones y vivir una experiencia única. Muchas se subieron por primera vez a un avión o conocieron nuevas posibilidades laborales que, hasta ese día, ni siquiera tenían en mente.

“Por segundo año consecutivo tuvimos un encuentro inspirador con un equipo de mujeres super poderosas de Latam, que se contactó con nosotras para desarrollar ciertas iniciativas que derriben estereotipos que tienen los niñas y las jóvenes en la elección de carreras de la industria aeronáutica”, dice Macarena Salosny, presidenta de la Fundación Inspiring Girls Chile.

La organización es parte de una red internacional cuyo objetivo es aumentar la autoestima y la ambición profesional de las niñas en edad escolar, así como sus expectativas laborales, ayudándolas a visibilizar la amplia variedad de profesiones y trabajos que existen, sin que el hecho de ser mujer suponga ninguna limitación para ellas.

Chile fue el primer país latinoamericano en sumarse a la iniciativa fundada en 2015 en Reino Unido por la abogada española Miriam González Durántez, y la experiencia ya suma 28 países.

Mujeres que tocan las nubes

Para esta ocasión, 10 speaker de Latam se prepararon para poder contarles a las estudiantes cómo llegado a ser las profesionales que son hoy.

Una de las más aplaudidas y solicitadas fue Sandra Vázquez, técnica mecánica de mantenimiento aeronáutico, quien empezó en la compañía hace casi veinte años a donde llegó a trabajar en un taller que implementaba productos en la cabina.

Hasta que su inquietud y ganas de superarse la hizo tomar diversos cursos y licencias, hasta que pidió un cambio del hangar para mecánico. “Fue súper difícil porque era con puros hombres y es un rubro muy machista, me costó mucho pero fui demostrando de a poco que se podía y al final terminó todo bien y me encanta esta labor, me siento super orgullosa de ser mecánico aeronáutico”, recuerda.

“Esta es una profesión tan diferente y es un orgullo para mí y para mis hijos que alucinan con que la mamá mecánico”, cuenta.

Hasta el año pasado era la única mecánico que trabajaba en el hangar en la parte mecánica propiamente tal, pero ahora empezaron a llegar practicantes y hay más mujeres que están empezando a conocer esta área.

“Las nuevas generaciones vienen super power y se atreven”, comenta Sandra.

Otra de las historias que impactó fue la de Valentina Abbott, capitán A320 y quien lleva 19 años siendo piloto de Latam.

“Yo tengo la suerte de ser de una familia que siempre me apoyó mucho en mis sueños. Yo quería ser piloto, astronauta, y nunca me dijeron que no por mi género”, afirma.

“Cuando entré a la universidad y éramos treinta hombres y cinco mujeres recién me cuestioné por qué éramos minoría. Por suerte cuando llegué al trabajo me encontré con un lugar muy justo donde tus pares te van a tratar con el profesionalismo y respeto que se merece alguien que muestra el mismo nivel de conocimientos”, reconoce Valentina.

Y si bien ha sentido que a veces hay un prejuicio, “al hacer un trabajo bien se puede hacer que las personas cambian de opinión y se quiten este prejuicio”.

Iniciativas como las de Inspiring Girls puede hacer así que no solo haya mas mecánicas aeronáuticas sino que se aumente la media mundial de pilotos mujeres que actualmente es del 5%.

“Para seguir aumentando necesitamos que la mujeres se atrevan. Hay ofertas de trabajo y capacitaciones para que se pueda seguir aumentando estas cifras”, dice la piloto profesional.

Niñas y jóvenes inspiradas

Las referentes de Latam pudieron conversar con las alumna de Pudahuel en detalle, para contarles su experiencia y contestar todas sus preguntas e inquietudes.

“Haber escuchado estas mujeres me abrió los ojos a un mundo que una no conocía y no se imaginaba. Es interesante hasta donde han llegado, incluso en lugares que se piensa mas que son de hombres”, opina Alison, del Instituto tecnológico San Mateo.

“La mecánico, por ejemplo, nos demuestra que las mujeres también podemos triunfar en trabajos que pensamos son para hombre y nos inspira a ser lo que queremos. La clave para cumplir los sueños es creer en una”, dice a su vez su compañera Bárbara.

“Muchas mujeres salieron solas adelante y son tan grandiosas de ver cómo ellas siguieron sus sueños sin rendirse. Que nos traigan aquí y conozcamos a todas estas mujeres que han logrado sus sueños te motiva y nos hace sentirte bien y nos fan ganas de cumplir nuestros sueños”, destaca Georgina, estudiante de Tercero Medio.

Mientras que para Valentina, alumna del mismo curso y quien estudia el área técnica de Turismo, fue “inspirador. Nos demuestran una perspectiva que una no sabía ni se imaginaba y me voy con el corazón lleno de experiencia y de historias que me van a servir a ver que quiero ser. Y por qué no hasta ser piloto”.

Giselle Rubio, gerente legal de Latam, explica que contactaron a la fundación por segundo año porque su “objetivo es ampliar las aspiraciones y la ambición profesional de niñas y jóvenes en edad escolar, al permitirles interactuar con mujeres de distintas profesiones y que hacen distintas labores que actualmente existen dentro de la industria aeronáutica”.

La fundación habitualmente capacita a las mujeres para que vayan a dar charlas a los colegios, pero nosotros preferimos invitarlas a nuestra base de mantenimiento, a dónde están los aviones, a nuestra casa y que vieran acá mismo lo que hacemos”, destaca.