Violencia y sobrecarga laboral son las mayores causas de enfermedades profesionales de salud mental

Abordar estas problemáticas a tiempo genera mejores ambientes de trabajo que favorezcan la salud mental de las trabajadoras y trabajadores en Chile.

Durante los últimos 3 años, la tasa de enfermedades profesionales de salud mental ha aumentado por sobre el 60% de acuerdo con datos de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). El levantamiento de datos reveló que el 67% de los casos están relacionados a la exposición a algún tipo de violencia, usualmente por condiciones organizacionales o jefaturas hostiles y conflictos interpersonales recurrentes.

Por otra parte, un 36% de los casos tiene que ver con sobrecarga laboral, relacionado a exceso de trabajo, falta de límites y descansos insuficientes.

El Ministerio de Salud actualizó el cuestionario CEAL-Suseso SM, un instrumento que comenzó a regir en enero de este año para todas las organizaciones y que busca contribuir a la construcción de ambientes de trabajo sanos mediante la detección de riesgos psicosociales.

“El nuevo cuestionario mide la exposición de los trabajadores a factores de riesgo laboral para su salud mental, por lo mismo, es fundamental que quienes trabajan participen de los cuestionarios para así tener una mejor medición y entregar un apoyo más completo”, dice Daniela Campos, jefa técnica de Riesgos Psicosociales ACHS.

Este nuevo insumo se aplicará cada dos años, independiente del nivel de riesgo que presente la organización. Además, se requiere de la participación en las respuestas del 60% de quienes están trabajando en una determinada empresa. También, agrega nuevas dimensiones en comparación a la medición anterior, incorporando riesgos psicosociales emergentes y adaptándose a la realidad chilena, poniéndose en línea con las evaluaciones que se están haciendo en los países más avanzados.

Campos explica que actualmente es necesario empezar a visibilizar y combatir las enfermedades profesionales de salud mental. “Hasta hace unos años este tema no se hablaba, y hoy sabemos que afecta a gran parte de la población. Pero actualmente sabemos que cuando aplicamos bien los protocolos de riesgos psicosociales no sólo estamos previniendo que existan menos enfermedades de salud mental en Chile, sino que la gente no sufra al ir a trabajar y que finalmente esto no se convierta en exponerse a un agente de riesgo psicosocial”, concluye.

En este contexto, la ACHS inició una campaña para incentivar a que las organizaciones apliquen la encuesta y motiven a sus trabajadoras y trabajadores a contestarla.

Las cifras presentadas corresponden a datos de la cartera de esta mutualidad, esta información no necesariamente refleja la situación agregada del sistema. El dato agregado se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Seguridad Social.