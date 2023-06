La mujer que no siente dolor físico y procesa sus emociones más rápido por una mutación genética

Jo Cameron tiene mutaciones genéticas raras que hacen que casi no sienta dolor o ansiedad. Ella, en un comienzo, no se dio cuenta de que era diferente, solo pensó que tenía un umbral del dolor más amplio.

Jo Cameron es la única persona conocida en el mundo que tiene dos mutaciones genéticas que provocan que casi no sienta dolor.

“Tuve una operación de artritis en la mano y estaba hablando con el anestesista, y me dijo que sería una operación muy, muy dolorosa y que después tendría mucho dolor”, le cuenta la mujer a la BBC.

“Le dije: ‘No será así, no siento dolor'”. “Después de la operación, vino a verme y me dijo: ‘No has tomado nada para el dolor. Esto es muy inusual´”.

Entonces el anestesista vio que no sentía nada y la remitió a genetistas del dolor del University College de Londres (UCL) y de la Universidad de Oxford. El equipo recolectó muestras de tejido y sangre para observar su ADN.