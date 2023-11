Cambio de perspectiva: vasectomías en adultos jóvenes y la cambio generacional de la anticoncepción

En pleno 2023, los paradigmas en torno a la reproducción y responsabilidad en anticoncepción han sufrido una metamorfosis importante. Un fenómeno que ha ido capturando la atención en los últimos años por el incremento significativo de vasectomías realizadas en adultos jóvenes.

El especialista en Urología de la Universidad de Santiago y urólogo de Clínica Redsalud Providencia y Vitacura, Víctor Avillo, comenta que, revisando las estadísticas de Fonasa y considerando que más del 80% del país es parte de esta prestación, “en el año 2019 se vendieron bonos para la vasectomía a unos 500 pacientes en el país”.

Además, enfatiza que “al año siguiente, con la aparición del bono PAD, se vendieron a más pacientes. Subió a 3,500 más o menos y después, al año siguiente, a 4,500. O sea, casi 10 veces. Y eso es a nivel nacional”.

Esto deja en evidencia que la vasectomía está marcando un cambio profundo en la manera en la que se abordan la sexualidad, planificación familiar y, a su vez, la toma de decisiones reproductivas masculinas. Este cambio representa, sin duda, un quiebre a las tendencias históricas, donde este procedimiento solía ser una opción hasta después de la paternidad.

Motivaciones subyacentes en cuanto a la elección

Las razones detrás de la decisión para realizarse una vasectomía son variadas y pueden revelar una gama diversa de motivaciones personales, así como también de pareja.

El urólogo Víctor Avillo comenta que existen dos tipos de pacientes: “está el paciente que, en el fondo, tiene hijos, que ya completó su expectativa de número de hijos y que conscientemente dice, ¿sabes qué? Ya sabemos que no queremos más hijos o yo no quiero más hijos”, tomándolo como una forma de permitir que sus parejas no deban seguir exponiéndose a efectos secundarios y riesgos asociados a otros métodos anticonceptivos.

Por otra parte, también señala que está el paciente que “en el fondo, sin hijos, lleva tiempo pensándolo y sabe que no quiere tener hijos, no se ve con hijos y definitivamente no es una opción”.

Este tipo de motivaciones refleja una nueva mentalidad en cuanto a la planificación familiar, en donde es sumamente importante la toma de decisiones y, a su vez, se evidencia el acceso a la información, lo que permite la toma de consciencia en relación a la reproducción y las prioridades en relación a ello.

Transformación cultural y de género

El Director de la carrera de psicología de la Universidad de Las Américas (UDLA), Luis Pino, comenta que “pensando en un hombre joven del año 2023 o de los años 20, ven la sexualidad, las relaciones interpersonales, la afectividad, el amor, las relaciones de pareja de una forma sustantivamente distinta a las generaciones anteriores”.

Enfatiza en que hay una transformación en cuanto a la cultura y, a su vez, en cómo hombres y mujeres se relacionan actualmente. También añade que “hay un desarrollo y hay una amplitud respecto a esta temática. No lo ven asociado a la reproducción. Es más, no logran correlacionar la reproducción con la sexualidad. Sino más bien está asociada al placer, a la exploración, a apoyar a las mujeres y siempre han tenido una carga asociada a la anticoncepción”.

Factores psicológicos y sociales en la decisión

La vasectomía como elección en adultos jóvenes está vinculada directamente a una mayor conciencia emocional y una comprensión más profunda sobre la masculinidad. De hecho, el urólogo es enfático en señalar que “socialmente se ha evolucionado harto (…) antiguamente el tema de la anticoncepción era un tema de las mujeres y olvídate que un hombre iba a ir a pedir o a consultar sobre la anticoncepción, no existía”.

Sostiene que “hoy se ha abierto harto y los pacientes consultan por esto por diversos motivos. En el fondo están más informados. Antiguamente la vasectomía se relacionaba mucho con el tema de la castración, como los animales. Pero en realidad no tiene ninguna relación. Es súper distinto y también se ha abierto un poco el tema a derribar todos los mitos”.

El especialista Luis Pino añade que “la presión social tiene distintas expresiones como una de ellas es lo que se denomina influencia social y está dada principalmente por las personas significativas en la vida, ya sea directa o cercana”.

En ese sentido, el profesional hace hincapié en que “las personas significativas en la vida son la familia, amistades, grupos de apoyo, y la presión social es de manera directa y de manera indirecta, como la sociedad en su conjunto y su propia estructura, y que sin duda juega un papel fundamental en influir en cómo yo voy a pensar la sexualidad, en los procedimientos anticonceptivos a los que yo me voy a someter y en este sentido” argumenta que “el rol que deberían cumplir los hombres es una conducta solidaria y también ser parte y hacerse cargo de la sociedad y de la conducta reproductiva y la prevención o anticoncepción”.

Educación sexual y apoyo de pareja

La educación sexual y reproductiva desempeña un papel crucial en esta evolución. La inclusión de la vasectomía como una opción válida en programas educativos podría contribuir a una equidad en la responsabilidad anticonceptiva entre hombres y mujeres.

Es fundamental tener en cuenta que “un factor importantísimo es el tema del acceso a la información, y a qué información”, cuenta Víctor Avillo y agrega que “hoy te bombardean, tú te metes por ejemplo a Instagram o cualquier red social que estés usando y si tú buscaste la palabra, te bombardean con información. Hay que tratar de escoger bien la fuente y todo, pero sí, de todas maneras es súper importante. Yo creo que eso ha hecho que el número de cirugías sea mucho más alto”.

Por otro lado, el apoyo de la pareja en esta elección y procedimiento también es esencial, Luis Pino destaca “que un hombre se realice la vasectomía es otra forma más conductual y evidente de que está más dispuesto a colaborar en las relaciones de pareja y por lo tanto lo más probable que un hombre que se someta a la vasectomía y el día de mañana es padre, sea un padre colaborativo y no vea que la crianza está asociada exclusivamente a la mujer, por lo tanto podría ser un indicador o un signo de conductas positivas asociadas a emociones positivas, empatía, asertividad, colaboración”.

Recomendaciones previas para una vasectomía

Víctor Avillo señala que “siempre lo más importante es estar bien informado de qué se trata el procedimiento” y aduce que “si bien es una cirugía sencilla de 20 minutos, con anestesia local, sin mayores riesgos de complicaciones, siempre considerar que es algo definitivo, porque la operación para revertirlo es otra cirugía que es más difícil y que no siempre funciona y además también tiene un mayor costo por lo tanto mi mayor consejo es pensarlo como algo definitivo”.

El aumento de vasectomías en hombres jóvenes es un reflejo directo de una transformación cultural más amplia. Los cambios en la percepción de la sexualidad, la responsabilidad compartida en la anticoncepción y una mayor conciencia emocional están moldeando esta decisión. Esto marca una nueva era en la planificación familiar, donde la colaboración entre parejas y la equidad de género son valores fundamentales. L

a vasectomía, una vez considerada un procedimiento postergado, emerge como una opción valiosa en la toma de decisiones reproductivas masculinas, enfatizando una visión más inclusiva y equitativa en la planificación familiar.