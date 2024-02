Crisis de Bienestar en Chile: más del 50% de la población descuida su salud física y mental

Durante los últimos años, mejorar la salud mental de los chilenos y chilenas ha sido un gran desafío a nivel país. Luego de la pandemia, diversas secuelas, como depresión y ansiedad, han generado la preocupación de los especialistas.

La última encuesta realizada por Grupo Cetep, ecosistema de soluciones de Salud Mental y el Bienestar, ha revelado una alarmante tendencia: más de la mitad de los chilenos están descuidando aspectos fundamentales de su bienestar.

Cuatro de los componentes que mejoran la salud mental y el bienestar no están siendo priorizados por la mayoría de los chilenos. Un 63% dedica menos de 75 minutos a la semana para realizar actividad física, un 62% dedica menos de 120 minutos al día para realizar actividad que les gusta o relaja, un 63% siente que no duerme lo suficiente para alcanzar el buen descanso y un 60% percibe que no se alimenta de forma saludable.

A pesar de la necesidad de apoyo profesional en salud mental, solo el 39% de la población busca ayuda, aunque un abrumador 87% expresa el deseo de hacerlo, “esto puede indicar una barrera en la búsqueda de apoyo, como el estigma que existe acerca de buscar ayuda, o la falta de acceso a servicios de salud mental. La necesidad de atención profesional es evidente, y las políticas de salud pública deberían centrarse en eliminar las barreras que impiden que las personas obtengan ayuda cuando la necesitan”, explica Susana Romero, psicóloga clínica de Grupo Cetep.

En relación con las oportunidades de mejora en el tiempo dedicado al Bienestar, los resultados de la encuesta destacan que la actividad física emerge como la segunda área más mencionada, tras la necesidad de apoyo en Salud Mental.

Sin embargo, la tercera área prioritaria varía según el género: mientras que los hombres muestran un mayor interés en el tiempo de ocio, con un 14%; para las mujeres, la higiene del sueño ocupa el tercer lugar en términos de importancia, con un 13%.

“Este es un tema que se debe abordar tanto a nivel de sociedad como individual en un proceso continuo, de manera que las nuevas generaciones crezcan con una mentalidad más abierta. Es fundamental promover la salud mental en todas las personas, sin importar el género, ya que pueden tener la necesidad de buscar ayuda cuando la requieran sin que eso implique un signo de debilidad”, concluye la experta.

En este sentido, el llamado es buscar ayuda profesional ante síntomas de depresión o ansiedad.