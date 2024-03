Endometriosis: una desconocida enfermedad que tiene un diagnóstico tardío

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que cerca de 190 millones de mujeres en el mundo sufren endometriosis, enfermedad crónica que se produce por el crecimiento en la parte exterior del útero de un tejido similar a la mucosa interior de éste, causando dolor intenso en la pelvis.

Así lo comentó la académica de Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Talca, Marjorie Medel, quien detalló que, “la endometriosis puede afectar en toda la etapa fértil, dificultando el embarazo, manifestándose con dolor y sangrados muy abundantes durante la menstruación, dolor durante la actividad sexual, al defecar y orinar”.

Lamentablemente, indicó la especialista, esta es una enfermedad que generalmente tiene un diagnóstico tardío, porque “la mujer tiende a normalizar el dolor, no consulta a tiempo y lo hace cuando está muy avanzada la patología pudiendo abarcar órganos circundantes. Incluso, en algunos casos, cuando se pesquisa, en etapas muy avanzadas, el tratamiento es invasivo y radical, pudiendo llegar a la extracción completa del útero (histerectomía)”.

Según las cifras recopiladas por la OMS, esta patología tarda alrededor de 7 años en ser diagnosticada. Es por esta razón que la especialista utalina hizo un llamado a las mujeres “para que nos responsabilicemos de nuestra salud sexual y reproductiva, teniendo nuestros controles ginecológicos al día, los que ayudan a la detección temprana, haciendo más efectivo el tratamiento”.

Actualmente la ecografía es el examen que permite identificar la endometriosis de forma certera, ya que permite observar y evaluar el útero y ver el crecimiento del endometrio. Es por esta razón, explica la profesora, que “las matronas -hoy- se están especializando en la toma de ecografías y de esta forma hacer un diagnóstico precoz para realizar las derivaciones oportunas”.

Una calidad de vida mermada

La endometriosis, según datos de la OMS, es una enfermedad compleja que afecta a cerca del 10% de las mujeres de todo el mundo y se puede manifestar desde la primera menstruación hasta la menopausia.

Afecta profundamente la calidad de vida de quien la padece y el de su entorno familiar. “Como no tiene tan alta prevalencia y no es muy conocida, no se conversa, por tanto, no es un tema en el que las mujeres profundicen y lo asimilan con otras cosas como el dolor por la menstruación, pero es una patología que tenemos que ayudar a que la población se sensibilice”, manifestó.

No está completamente establecido las razones que originan esta enfermedad, pero según la OMS, se presenta como consecuencia de factores como la menstruación retrógrada, la metaplasia celular y la proliferación de células precursoras.

En este sentido, concluyó la académica que “es necesario hacer un llamado para que se continúe generando investigación en este tema y así poder conocer cuáles son las causas que provocan la endometriosis y entregar un tratamiento más certero y anticipado”.