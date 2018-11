Marcha contra la violencia machista se tomará más 30 ciudades del país

El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En ese marco, miles de mujeres fueron convocadas a marchar este jueves en todo el país en contra de la violencia machista.

La convocatoria fue realizada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Su vocera, Lorena Astudillo, manifestó que "hoy día salimos todas a la calle ya no solamente para visibilizar la violencia extrema, sino que en todas sus manifestaciones. Cada vez somos más mujeres las que estamos unidas en esta lucha. No vamos a seguir tolerando violencia y no vamos a parar hasta que esta cultura machista se transforme".

El llamado de la organización a las mujeres es que vayan vestidas de negro. La marcha está pautada para iniciar a las 19:00 horas desde Plaza Italia hasta el Monumento a las Mujeres Víctimas de la Represión Política. La manifestación también se realizará en otras 30 ciudades del país.

La Red Chilena también hará una conmemoración a las mujeres que han sido asesinadas desde 2001 hasta la fecha.