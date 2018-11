Amparo Noguera tras ser despedida de TVN: “Me pilló un poco de sorpresa”

La ola de despidos en Televisión Nacional (TVN) llegó hasta el Área Dramática, y una de las afectadas fue la actriz Amparo Noguera, quien trabajó en la estación televisiva durante 24 años.

En entrevista con La Tercera, Noguera admitió que si bien su despido no era una situación que no se habría imaginado, sí reconoce que la pilló un poco de sorpresa, pues pensó que iba a tener una propuesta de negociación. "Yo ya estaba bastante saltona con el asunto, no te podría decir que jamás me lo habría imaginado. Pero sí me pilló un poco de sorpresa porque pensé que iba a tener una propuesta de negociación distinta a la que había hasta ahora. Pensé que iba a recibir algún tipo de oferta".

"Siempre confié en su proyecto y me da mucho pena que la crisis de TVN haya llegado hasta este lugar, y que el Área Dramática esté en esta situación de altísima fragilidad", sostuvo la intérprete.

Para Noguera, "las cosas han estado mal hechas", y califica de "terrible" la crisis en la que se encuentra la televisión chilena. "No estoy metida en los sindicatos del canal ni nada. Pero el sentir es que las cosas han estado mal hechas. Por qué y de qué manera no te puedo explicar pero si se hubieran hecho bien las cosas estaríamos en otra cosa".

Pero a pesar de la complicada situación financiera de TVN, Noguera asegura que esta tiene arreglo. Para ello, apuntó directamente al Estado y definir su relación con el canal. "Creo que es un canal necesario para todos los chilenos y no es necesario que pase lo que pasó con el diario La Nación por ejemplo. Eso no es lo que quiero para TVN".