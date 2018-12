Por primera vez en la historia dos mujeres se disputan la presidencia de la Feusach

Por primera vez en la historia de las elecciones estudiantiles de la Universidad de Santiago (Usach), dos mujeres se enfrentarán para alcanzar la presidencia de la Feusach, entre el miércoles 12 y viernes 14 de diciembre.

Se trata de la lista A “Contigo Podemos” y la lista B “Wena Usach”, representadas por Constanza Urtubia, bachiller y estudiante de Administración Pública, y Verónica Allende, de Tecnología en Administración de Personal, respectivamente. Mientras la primera cuenta con el apoyo del Frente Amplio, la segunda coalición es respaldada por las Juventudes Comunistas.

En los comicios los estudiantes podrán votar por la lista federativa, consejeros académicos y vocalías programáticas. En total, habrá alrededor de 30 mesas constituidas especialmente para las elecciones.

En entrevista con U de Santiago al Día, ambas candidatas, oriundas de la Región Metropolitana, se definen como ciudadanas feministas y activas en la política estudiantil.

Constanza Urtubia, de 23 años, fue presidenta del Centro de Alumnos de Bachillerato en 2014 y 2015, estuvo en la Comisión Congreso de los Estudiantes en 2015, en 2016 fue secretaria ejecutiva de la Feusach y el último año integró el Consejo Estudiantil Administrativo de la FAE. Asimismo, fue parte de las mesas de negociación de la movilización por una educación no sexista.

En tanto, Verónica Allende, de 26 años, fue secretaria general del Centro de Alumnos de Tecnología en Administración de Personal. Se mantuvo en el cargo hasta que decidió postular a la Feusach el año pasado, y si bien su lista resultó derrotada, ella no dejó de cumplir un rol activo en las instancias de participación.

-¿Cuáles son los ejes programáticos de sus respectivas listas?

C. Urtubia (Lista A): -Nuestro programa, con enfoque feminista, tiene cuatro ejes principales: participación, democratización, inclusión y gestión. Esto último lo planteamos en base a que hoy los estudiantes se alejan de la Federación porque sienten que esta no les influye. En ese sentido, planeamos instaurar políticas dentro de la universidad que impacten en la vida estudiantil, esto es: ampliar la cobertura de becas de la Feusach; levantar un catastro de las unidades psicológicas de las Facultades para dar énfasis a la salud mental de los estudiantes; fundar la Radio Feusach para mostrar lo que hace la comunidad estudiantil; implementar una óptica popular permanente; e impulsar el acceso al centro médico de los estudiantes de postgrado.

V. Allende (Lista B): -El programa consta de tres partes: principios y valores, donde aparecen las temáticas de inclusión; feminismo; medio ambiente; compromiso de la Universidad a participar y también nosotros como orgánica estudiantil. En segundo lugar encontramos los ejes a nivel nacional, como el fin al CAE y la educación no sexista. Y por último están las medidas internas, como Federación, lo que dividimos en siete puntos: vida universitaria, medio ambiente, rol de la Afusach, defensoría estudiantil, vinculación con el medio, género y feminismo, cultura y memoria.

- En el marco de las movilizaciones por una educación no sexista, ¿qué les parece que una mujer vuelva a ocupar el cargo de presidenta de la Feusach?

C. Urtubia (Lista A): -Es sumamente importante que una mujer vuelva a ocupar este cargo, ya que hoy somos nosotras las que debemos fiscalizar el cumplimiento de lo que se acordó gracias a las movilizaciones. Para todo lo que se ha planteado es necesario que estén las mujeres dentro de estos espacios y creo que hasta ahora, la organización estudiantil no le ha dado al feminismo el peso que merece.

V. Allende (Lista B): -Es lo que tenía que pasar. Si se postulaba un hombre a la presidencia de la Federación, significaba que no entendimos nada de la movilización feminista. Todos los acuerdos que se alcanzaron son para el 2019 y por lo menos a mí no me gustaría ver a un hombre fiscalizando su cumplimiento, debe ser una mujer quien lidere y levante el feminismo al interior de la Universidad.

-¿Cuál es su opinión con respecto al estado de la educación en Chile?

C. Urtubia (Lista A): -Creo que hoy seguimos respondiendo a lógicas de mercado y lo que necesitamos es fortalecer la educación pública, porque el Gobierno no se está haciendo cargo. En lugar de seguir garantizando que la educación sea gratuita, lo que hacen es consagrar las lógicas de endeudamiento.

V. Allende (Lista B): -Mi crítica al sistema educacional chileno tiene que ver con lo estructurado que es. Hay jóvenes que se sienten segregados porque el Estado no los apoya. Los estudiantes se siguen endeudando, y otros, pese a tener gratuidad, no le toman el peso al beneficio.

-¿Qué piensa de la baja participación política de la ciudadanía?

C. Urtubia (Lista A): -Pienso que existe un descontento y una lejanía influenciados por el individualismo, capitalismo, y las lógicas de mercado que han hecho que la gente se ensimisme. Cada vez es más complejo organizar a las personas porque hay una desconfianza per se. Sin embargo, cuando demostramos que esto trae cambios importantes, comienza a aumentar la participación.

V. Allende (Lista B): -La gente no vota porque dice que no cree en la política, que todos son corruptos, están desencantados y no creen en las personas. Pero no se trata de eso y se les olvida que participando pueden incidir en las transformaciones que necesita el país.