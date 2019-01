Hollywood: películas con mujeres protagonistas arrasan las taquillas

Los productores de los grandes estudios de cine buscan más que talento cuando tienen que seleccionar roles para nuevos proyectos, también deben responder a esta pregunta: ¿cuán popular es una actriz? ¿Esta actriz me garantiza una gran audiencia?

Sin embargo, es difícil cuantificar el impacto que tiene un casting en el éxito de la taquilla de una película. ¿Una película que resultó un fracaso podría haber sido un éxito con otro reparto?

Incluso los actores estrellas y bien pagados no lograron que tantas películas hayan obtenido los resultados lucrativos esperados que justifiquen el enorme esfuerzo financiero. Cada año, la revista de negocios ‘Forbes' publica una lista que analiza la relación entre los salarios colosales de las estrellas y los resultados de la recaudación de las taquillas, conocida como la lista de los "actores mejor pagados".

Desajuste entre sueldo y cifra de ventas

Sandra Bullock, Adam Sandler y el ex "hombre vivo más sexy", Johnny Depp, se colocaron en la lista de los actores pagados en exceso ya que su salario no fue proporcional a la recaudación en taquilla. Así, los estudios solo ganaron 2,80 dólares por cada dólar invertido en ellos.

Sin embargo, la lista no es necesariamente un indicador de calidad. En 2016, Leonardo di Caprio se posicionó en octavo lugar de dicha clasificación porque sus películas ‘El renacido' y ‘El lobo de Wall Street' no obtuvieron la recaudación esperada en las taquillas. Di Caprio fue nominado con un Oscar para ambos roles y ganó el premio como "Mejor Actor” por su actuación en The Revenant.

No obstante, para poder llevar a cabo una selección acorde con beneficios lucrativos, los productores de películas cuentan con un interesante estudio que se acaba de publicar en Estados Unidos, según el cual las películas en las que hay papeles femeninos fuertes se miden particularmente bien en la taquilla.

Para ello, se tomó en cuenta 350 películas producidas entre 2014 a 2017, de las cuales, 105 fueron protagonizadas por mujeres. Divididos en cinco categorías según el presupuesto de producción, las películas con protagonistas femeninas, en todas las secciones, fueron las que obtuvieron los mejores resultados en la taquilla.

Las afirmaciones en el estudio deben ponerse en perspectiva porque muchas adaptaciones de películas cómicas de las editoriales Marvel y DC podrían cosechar grandes ventas, incluso con superhéroes masculinos como "Iron Man" y "Thor".

Los estereotipos no pagan

Sin embargo, se puede observar un cambio en las películas con éxito protagonizadas por hombres. El estudio también aplicó el llamado test Bechdel que evalúa la participación de las mujeres en los trabajos de ficción a partir de tres preguntas: ¿Existen al menos dos mujeres? ¿Hablan entre ellas? ¿Su conversación gira en torno a algo que no sea un hombre?

Entre 2014 y 2017, 11 películas obtuvieron más de mil millones de dólares en las taquillas, incluyendo Jurassic World, Star Wars: The Force Awakens and Avengers: Age of Ultron. Aunque las mujeres no son protagonistas en todas ellas, las once películas pasaron la prueba de Bechdel, una señal de que las representaciones estereotipadas de los roles de género no dan resultado.

El estudio se basa en una encuesta de la agencia de talentos CAA sobre la relación entre las ventas y la diversidad étnica del año 2017.