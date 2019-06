Cómo hicieron su fortuna las mujeres más ricas de Estados Unidos (que no heredaron sus millones)

Forbes publicó este martes su lista de las 80 mujeres más ricas de Estados Unidos cuyas fortunas las construyeron ellas mismas.

Si bien ese listado lo compone una importante cantidad de celebridades, también hay otro grupo de mujeres empresarias.

En este artículo seleccionamos a algunas de ellas y describimos cómo sus logros o negocios las ayudaron a acumular riqueza.

El maquillaje hace dinero

Si quieres ser rico o rica, quizás debas considerar crear tu propia línea de maquillaje.

Las industrias de maquillaje y cuidado de la piel ayudaron a 10 de las 80 mujeres en la lista a ser tanto millonarias como multimillonarias.

Es posible que te sorprenda saber que la empresaria de maquillaje más rica, según Forbes, no es en realidad Kylie Jenner, celebridad estadounidense y medio hermana de Kim Kardashian, sino Anastasia Soare, quien nació en Rumania.

La empresaria es el nombre detrás de la línea de cosméticos Anastasia Beverly Hills. Soare se mudó a Los Ángeles en 1989 y en 2000 comenzó una línea de productos para las cejas.

Forbes dice que su marca de cosméticos vale unos US$1.200 millones, ligeramente por encima de las marcas Kylie Cosmetics de Kylie Jenner, KKW Beauty de Kim Kardashian West y Fenty Beauty de Rihanna.

Huda Kattan es otra de las mujeres que compone la lista.

De padres iraquíes, Kattan dejó su trabajo en finanzas para convertirse en una artista del maquillaje. Fundó Huda Beauty en 2013 y, según Forbes, su fortuna es de US$610 millones.

"Mi motivación no es financiera", dijo Huda en una entrevista con la BBC el año pasado. "Estoy aquí por un propósito, no estoy aquí porque quiero ganar mucho dinero", enfatizó.

Otras millonarias que pueden agradecer al maquillaje por sus millones son dos mujeres cuyas marcas de cosméticos fueron compradas por L'Oreal.

Toni Ko vendió su marca NYX Cosmetics en 2014 en un acuerdo que se cree que alcanzó los US$500 millones.

Y Jamie Kern Lima, una antigua presentadora de noticias, también vendió su gama de productos cosméticos a L'Oreal y se convirtió en la primera mujer directora ejecutiva de la firma.

La atleta femenina más rica de Estados Unidos

La superestrella del tenis, Serena Williams, aparece como la única deportista millonaria que construyó su propia fortuna.

Al justificar cómo hizo Williams para estar en la lista, Forbes explica que "ella invirtió en 34 empresas nuevas en los últimos 5 años a través de Serena Ventures, en una cartera con un valor de al menos US$10 millones.

"También lanzó la una línea de ropa S by Serena de venta directa al consumidor en 2018 y tiene acciones en el equipo de fútbol americano Miami Dolphins.

"Ella tiene más de una decena de patrocinadores, y sus US$89 millonesganados en premios durante su carrera es el doble que cualquier otra atleta".

La moda vende

No solo son los cosméticos y el cuidado de la piel los que hace ricas a las empresarias estadounidenses.

Algunas de las pioneras en la lista pueden dar las gracias a sus conocimientos demoda.

Si bien es probable que hayas oído hablar de las diseñadoras de moda Vera Wang y Donna Karan, ¿puedes decir lo mismo de Doris Fisher y Jin Sook Chang?

Doris Fisher, de 87 años, es la cofundadora de la tienda de ropa Gap lanzada en 1969 con su esposo, luego de que la pareja tuviera problemas para encontrar jeans que les quedaran bien. La mujer tiene una fortuna de US$2.700 millones, según Forbes.

Jin Sook Chang es la mujer detrás de la marca de ropa Forever 21, que comenzó como una pequeña tienda en Los Ángeles llamada Fashion 21.

En la actualidad cuenta con miles de empleados y cientos de tiendas en todo el mundo.

Probablemente una de las marcas más interesantes para en la lista es la que fundó Sara Blakely, la creadora de la empresa de ropa de moda Spanx.

Antes de que se le ocurriera la idea de la ropa interior, Blakely solía vender máquinas de fax puerta a puerta. La mujer dijo que comenzó la empresa con solo US$5.000.

"No me gustaba la forma en que me cuerpo se veía debajo de pantalones blancos, como le pasa a tantas mujeres. Y no podía imaginarme qué ropa usar debajo de cierta ropa", le contó Blakely a la BBC en una entrevista en 2012.

"Se me ocurrió una idea y creé una prenda interior que ocupa un espacio muy necesario para las mujeres que siguen la moda".

Blakely se encuentra en el número 23 de la lista de Forbes con una riqueza de US$1.000 millones.

Música y TV

Como era de esperar, varias mujeres de la televisión y la música también forman la lista de millonarias que hicieron su propia riqueza.

Entre ellas están las presentadoras de programas de entrevistas Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres con unas fortunas de US$2.600 millones y US$330 millones, respectivamente.

En el mundo de la música Madonna, Taylor Swift, Barbra Streisand y Celine Dion acompañan a Beyoncé, que Forbes calcula tiene una fortuna de unos US$400 millones.

Citas e inodoros

De todas las mujeres millonarias de Estados Unidos que lograron crear sus propias fortunas, hay una en particular que merece ser mencionada. Después de todo es ella quien ocupa el primer lugar.

Diane Hendricks es productora de cine y cofundadora de ABC Supply, compañía de techos y ventanas, valuada en US$7.000 millones.

Es uno de los mayores distribuidores mayoristas de materiales de construcción, con cientos de sucursales que generan miles de millones en ventas.

Por otro lado, y con solo 29 años, Whitney Wolfe Herd es la segunda mujer más joven de la lista. En 2014 lanzó la aplicación de citas Bumble.

La fortuna de Wolfe Herd es de unos US$290 millones gracias a la app, que según Forbes, aporta ingresos anuales por US$175 millones.

Suzy Batiz tampoco es un nombre que se reconoce al instante.

La empresaria de Texas puede atribuir su fortuna de US$240 millones a la compañía Poo-Pourri, una gama de productos de frescura de inodoro que se venden en los minoristas estadounidenses Target y Costco.