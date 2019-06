Paola Jirón, especialista en planificación urbana: “La ciudad está pensada para un hombre que va a trabajar y vuelve a casa”

La ciudad ha sido determinada como uno de los espacios que genera mayor violencia contra la mujer, no sólo porque propicia el acoso callejero y propicia espacios para agresiones sexuales, también segrega y reproduce la discriminación por los roles de hombres y mujeres.

La académica Paola Jirón, directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios (MOVYT) de la Universidad de Chile, conversó en el podcast de El Mostrador, "La Cuarta Ola", sobre las distintas formas y saberes de habitar la ciudad y de las implicancias de trabajar, con una perspectiva de género en el mundo de las ciencias y la planificación urbana.

"No puedo decir que no hay mujeres trabajando en el área, pero no todas las mujeres entienden las implicancias del feminismo en la ciudad, porque no fuimos formadas así, nuestra educación fue patriarcal", destaca la académica de la Universidad de Chile. Destaca que en el área "falta formación de los cuadros académicos, que no sea sólo sobre el acoso callejero", pero que se han ido formando redes de mujeres que se están vinculando.

Para Jirón, la planificación urbana en Chile se ha hecho en base a una ciudad neoliberal, que prioriza la producción inmobiliaria, que no reconoce los distintos "saberes" y experiencias de quienes habitan el territorio. Según la académica "la ciudad está pensada para un hombre que va a trabajar y vuelve a casa" y no incluye los distintos roles de género,"en temas de cuidado, se necesita que las mujeres vayamos al médico, nos traslademos, que cuidemos a los niños a los adultos mayores, eso está siendo ignorado por la ciudad", sentencia la Jirón.

La profesora también abordó el tema de la violencia de género y sexual al interior del mundo académico, del trabajo del MOVYT con estudiantes secundarios y organizaciones como Ciudad Feminista, y los cambios curriculares que se intentan llevar a cabo en la universidad de Chile.

Escucha la entrevista completa aquí.