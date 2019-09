“Somos una entidad que forma e informa a las mujeres”: Paola Diez y el empoderamiento femenino a través de Prodemu

Buscamos que la mujer no solo sea empoderada y autónoma económicamente, nosotros trabajamos por ciertas autonomías; la física, que es descubrir y poner límites a la violencia que se ejerce respecto a nosotras, saber de los derecho sexuales y reproductivos, poner límites, saber que uno puede tener o no tener hijos, o puede tener relaciones cuando uno quiere y no cuando a una la obligan. A eso se refiere la autonomía física y esa nosotras la trabajamos mucho y en la toma de decisiones es clave que la mujer esté informada, porque en Chile, esto si que no tiene nada que ver con la educación, las mujeres estamos desinformadas, yo tengo la suerte de haber estudiado derecho, pero en general damos las charlas sobre derecho de familia, derecho de las mujeres rurales, derecho de la mujer temporera, ellas no saben cuáles son sus derechos ni

cómo exigirlo, tampoco saben cuáles son sus obligaciones. La autonomía en la toma de decisiones, nosotros creemos que una mujer es empoderada solo si es capaz de tomar decisiones y tiene desarrolladas esas estas autonomías.