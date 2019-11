“Siempre era más fácil imaginar a una mujer muerta que a una mujer que mata”: Alia Trabucco, autora de “Las homicidas”

Se dijo que estaba loca, punto, pero en muchos momentos le preguntaron qué sentía y ella respondió que sentía rabia, porque entraba el perro a la casa y ensuciaba, porque le acusaban de robar y no había robado. Y a mí me interesaba escucharla. En general a las mujeres criminales no se las escucha, se escucha el relato de la sociedad, simplemente.

Como fue muy violento, cuando ella confiesa, nadie le creyó y su crimen solo se volvió verosímil cuando empezaron a decir que no era una mujer como cualquier otra, era una mujer masculina, con una fuerza inusual, que además trabajaba como suplementera y que a los 32 años no tenía hijos, así se le quita a su ser femenino la posibilidad de la violencia.

Algo común en estas homicidas es que cumplieron penas muy reducidas en relación a sus crímenes, dos se libraron del fusilamiento a través del indulto y como dices en el epílogo: "Fusilar a una mujer homicida (...) vendarle los ojos y conducirla al paredón bajo la mirada atenta de periodistas y curiosos, supone reconocer que esa mujer existe y es responsable de sus actos. (...) ¿por qué no fueron castigadas?

Estoy en contra de la pena de muerte, sobra aclararlo, pero en el caso particular de estas mujeres, es fascinante la relación entre el perdón y el indulto.

Perdonarlas es finalmente decir que en realidad no eran tan peligrosas, que no suponían una amenaza, que se arrepintieron o no quisieron hacer lo que hicieron. Pero el castigo no solamente funciona a nivel penal, porque la sociedad también castiga y estas mujeres son más castigadas que nadie.

Su castigo no termina. Y la razón por la que se les castiga es por la transgresión de género.

En tu primera novela, La resta, narras a tres jóvenes en el Chile post Pinochet, ¿cómo has vivido estos días de estallido social?

Han sido días de una intensidad política que no me había tocado vivir y que realmente me ha atravesado.

Ha sido muy impactante a nivel personal ver militares en las calles, ha despertado recuerdos de mi infancia que tal vez tenía bloqueados y ha sido durísimo, indignante y muy triste constatar la violencia con la que actúan los militares contra quienes legítimamente se manifiestan.

Pero ha sido también muy poderoso ver cómo se inicia un nuevo momento político en las calles.

Hay rabia y hay alegría, todo junto, todo revuelto.

¿Era para ti esperable lo que ha ocurrido?

No me imaginaba algo de estas dimensiones pero había muchas señales: la desigualdad estructural, los escándalos de corrupción, la colusión entre empresas, el alza en el costo de la vida y también las decenas de marchas de los últimos años: feministas, estudiantes, tercera edad, todos exigiendo un cambio profundo.

Se venía anunciando este momento. Quienes no lo quisieron ver estaban totalmente desconectados. Los treinta pesos fueron la gota que rebalsó un vaso repleto hacía años.

¿Qué percibes en la calle?

Hay mucha rabia, por un lado, porque son años de despojo y de precarización. Hay hartazgo y cansancio y también indignación hacia una clase política tremendamente miope.

Y justo cuando el panorama parecía más desolador, entre el cambio climático y la crisis económica que se anuncia, justo estalla este momento político que permite imaginar otro escenario, otro futuro. O, al menos, algún futuro frente a la nada o la cancelación del futuro que ofrece un neoliberalismo que ha devastado tanto el país como millones de vidas.

¿Desde tu punto de vista, qué debiera pasar ahora?

Debería haber responsabilidades políticas y jurídicas por las violaciones de derechos humanos. Y a nivel más profundo, una transformación radical de nuestro orden político, incluyendo un cambio de constitución que permita desatar el nudo que amarró el neoliberalismo y lo volvió inamovible.

Necesitamos recuperar los derechos sociales que se privatizaron, nacionalizar recursos naturales y repensar el Estado para enfrentar un nuevo momento nacional e internacional.