Ministra Isabel Plá ante las críticas: “No me arrepiento de nada”

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, en una entrevista con radio Infinita habló sobre las críticas que se le han realizado por su actuar durante el estallido social y además se refirió nuevamente al fenómeno que han causado a nivel nacional y mundial el colectivo de Las Tesis.

En el marco de esta entrevista la ministra aseguró que “primero nosotros hemos estado presentes en voz y en acción y en segundo lugar hay que tener presentes que las primeras semanas, por lo menos el primer mes todos los temas estaban muy concentrados básicamente en la explosión social y en la agenda social, en lo importante que era hacer cambios y además en los temas de violencia. La agenda estuvo muy copada y está bien que así haya sido me parece los primeros días, especialmente por los ministros, por el comité político”.

Respecto a las críticas la Isabel Plá dijo que “yo salí lo más fuerte que me fue posible en cuanto tuve la total claridad de lo que estaba ocurriendo. No me arrepiento de nada, uno más que arrepentirse tiene siempre que evaluar y adema tener lecciones hacia adelante”.

“Algunas voces se escucharon más fuertes que otras, esa sí que es una lección importante, sin embargo, lo importante es que desde el principio estuvimos presentes con voz y acción y hemos seguido persistentemente”, agregó.

En cuanto a la canción “Un violador en tu camino”, donde se interpela directamente el actuar del Estado, la ministra expresó que “Chile no es un macho violador. Es un país que tempranamente, respecto al resto de Latinoamérica, ha puesto este tema sobre la mesa”.

En esta misma línea añadió que “tenemos cambios sustanciales en los últimos 30 años, pero todavía queda un desafío muy importante no solo en materia de legislación para cerrar las ventanas de impunidad, sino también para asegurarnos que todas las personas que forman parte de las instituciones que operan esas leyes tengan igual consideración y reconozcan la igual dignidad de hombres y mujeres”.

Esta no es la primera vez que la ministra se refiere a la intervención que ha dado la vuelta al mundo, el domingo en una entrevista con El Mercurio, expresó que “es una intervención provocativa, pero a nosotros nos importa ver el fondo. La expresión ha cruzado las fronteras del país (…) hay algunas frases que yo no comparto”.