El marco legal de las funas

En el último tiempo en redes sociales las mujeres se han atrevido a denunciar públicamente hechos de violencia, acoso, abuso y/o violaciones por parte de hombres, muchas lo ven como una forma de hacer justicia, otras lo hacen para evitar que le vuelva a pasar a otra, sea cual sea la intención al momento de hacer públicas estas funas, se generan una serie de dudas en el ámbito legal ¿Qué repercusiones podría tener la víctima? y ¿Qué pasa con las amenazas que se puedan recibir luego de una funa?, estas y otras preguntas fueron respondidas por la abogada socia del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán.

Dada la gran cantidad de funas que se han compartido en Instagram el estudio jurídico decidió realizar una transmisión en vivo en sus redes sociales para responder a las inquietudes más comunes de las mujeres en el marco legal del asunto.

Primero que todo la abogada Francisca Millán expresó que efectivamente, los acusados en una funa pueden responder a través de procesos judiciales como por ejemplo, las querellas, lo cual no ocurre ante otro tipo de denuncias, como las que se hacen directamente ante un agente del Estado, o un órgano judicial.

Para la experta la intervención del colectivo Las Tesis ha generado que las mujeres visibilicen los hechos de violencia de género de los que han sido víctimas. “Hay que entender primero, que cada funa es una falla del sistema judicial para cada una de las víctimas. El Ministerio de la Mujer tiene una activa campaña llamando a que las víctimas denuncien, pero este llamado no se condice con el lento rol del sistema judicial. Por eso, ante esta falta de justicia, aparece como método legítimo el ajusticiamiento social que se hace a través de redes sociales”, señaló Millán.

¿Qué repercusiones puede haber al funar?

- Lo primero a aclarar es que no existe funa que esté exenta de repercusiones judiciales. Hay tres tipos de acciones judiciales que se pueden tomar contra quien funa:

Delito de injurias y calumnias (ámbito penal): Injuria es la imputación de alguna ofensa o acción grave que genere un daño en la honra, moral, descrédito público. La calumnia es la imputación de un delito falso. Recurso de protección (en Corte de Apelaciones): Se interpone apelando a la protección del derecho a la honra y la vida privada. Puede obligar a eliminar la publicación en cuestión. Es un proceso un poco más rápido que el proceso de injurias y calumnias, ya que no se mete en el fondo del tema, es decir, en si la acusación es cierta o no, o las motivaciones detrás de la publicación. En cualquier caso, el plazo que tiene la persona para presentar el recurso de protección es de 30 días corridos una vez ocurrida la vulneración, o mientras siga publicada. Demanda en sede civil por indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. Se basa en la idea que todo daño debe ser indemnizado, tanto físico como moral.

En paralelo, en instituciones como universidades o colegios, se pueden iniciar sumarios administrativos.

Defensa jurídica feminista

¿Si funo a alguien con pruebas, y en la funa, muestro las pruebas, puedo tener consecuencias legales?

- Las consecuencias legales que puedan llegar tras una funa, no tienen que ver con que los hechos sean verdad o no, ya que es un proceso de injurias se ve el daño, deshonra, descrédito, daño en el entorno laboral que pueda tener la persona “funada”.

¿Qué se entiende por honra?

- El derecho a la honra, tiene que ver con la imagen, el autoconcepto y concepto social que las personas tengan de sí mismas. Hay hombres que saben que son agresores, pero que son capaces de usar el sistema judicial, que no favorece a las mujeres víctimas, para protegerse ellos mismos en su derecho a la honra, incluso aunque las acusaciones sean reales. Es la clara muestra de lo injusto y desigual que es el acceso a la justicia de parte de los hombres y las mujeres víctimas de violencia de género. Pese a esto, la idea no es renunciar a denunciar ni a recurrir a la justicia, sino que por el contrario, hacerlo desde una defensa jurídica feminista.

¿Qué pasa si funo a alguien por redes sociales, pero estoy en un proceso judicial con la persona funada?

- En extricto rigor no genera un daño en el proceso, no hay efecto real. Pero de todas formas la otra persona puede presentar algunas de las acciones antes mencionadas.

¿Pantallazos de conversaciones de Whatsapp pueden servir como prueba para probar violencia?

- Sí, en el caso de un proceso de violencia (Violencia Intrafamiliar o similares). En un proceso de injurias y calumnias, no. Porque volvemos al tema central; en esas instancias no se trata de probar si el hecho fue verdad. En ese caso se tiene que demostrar que no se tuvo la intención de injuriar.

“Hay que considerar que por hacer una publicación no se está cometiendo injuria de manera automática, porque se puede dar cuenta que había una motivación extra, como puede ser dar visibilidad al caso de violencia, generar círculos de protección, etc. En ese caso le queda a la otra persona demostrar que con la publicación sí se le quería injuriar”, agregó.

En el caso de que la persona que decide hacer la funa reciba amenazas posteriormente, la abogada señaló que “las amenazas siempre son ilícitas. Siempre son delito. Si es una amenaza seria, se tiene el derecho a denunciar. A menos que la amenaza sea que va a tomar acciones judiciales”.

¿Qué penas hay si es que gana la persona funada?

- En el caso del recurso de protección, lo que puede conseguir el “funado” es que la corte le ordene bajar las publicaciones. Se recomienda bajar la publicación para evitar que se presente un recurso. Si una mujer recibe una notificación de este recurso, la corte le va a pedir un informe con todo lo que pueda decir sobre lo que se la acusa. Es importante hacer ese informe, y se puede decir que ya se bajó la publicación, y así la corte podría no seguir con el proceso.

La abogada además señaló que en el caso de las injurias y calumnias, hay varias instancias para buscar salidas antes de llegar a juicio. “Puede ser el sobreseimiento, lograr un acuerdo, que puede ser bajar la publicación, pedir algún tipo de disculpas públicas (no se aconseja aceptar eso a las mujeres que hayan sido víctima de violencia, ya que es revictimizante; sí se recomienda a quienes comparten funas y no han sido víctimas). Si se llega a juicio, hay un rango de penas amplio, como pueden ser días de reclusión (que pocas veces llegan a ser efectivas, pero quedan en los antecedentes como condena) o el pago de multas fiscales”.

Finalmente la abogada enfatizó en que si la persona funada se querella por injurias o calumnias, la víctima no quedaría con arraigo nacional.