“Nunca más sin nosotras”: parlamentarias de distintos sectores celebran aprobación de la paridad de género en la Cámara de Diputados

Las diputadas desde el Partido Comunista hasta de Renovación Nacional, celebraron lo que ellas denominaron como un “día histórico para las mujeres”, día en que la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre participación de independientes y paridad de género, revirtiendo así el traspié del miércoles, cuando fueron rechazados con los votos de mujeres y de la derecha en el marco de la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente.

El proyecto fue aprobado con 144 votos a favor y 1 en contra en la votación en general. En tanto la votación en particular de la paridad de género, contó con los votos de Renovación Nacional y Evópoli, siendo aprobada por los y las diputadas con 98 votos a favor, 30 en contra y 17 abstenciones.

La paridad de género recibió la aprobación de las parlamentarias de distintos sectores políticos. Contando con los votos desde el Partido Comunista, hasta Renovación Nacional.

Reacciones de las parlamentarias

Marcela Sabat (RN), quien fue una de las precursoras del proyecto, comentó para Emol que “después de años de subrepresentación, podemos hablar que vamos a tener un proceso constituyente paritario, van a poder hablar las mujeres, lo que piensan, lo que creen, cuál son sus verdades, que han estado por tanto tiempo calladas", agregando que "viene un camino más complejo, tenemos que asegurar la votación en el Senado. Hay que hacer un trabajo para que los hombres escuchen a las mujeres de RN que hoy día están hablando".

A su vez la diputada Paulina Núñez, también miembro de Renovación Nacional, que días atrás votó en contra, manifestó que "esto fue paso a paso, ayer tuvimos que asegurar que se cumpliera el acuerdo, por lo tanto tuvimos que asegurar los votos para poder iniciar un proceso constituyente y hoy día dimos el segundo paso", añadiendo además que asegurado aquello, “votamos para que se aprobara la paridad de género. Creemos con plena convicción que en este proceso constituyente tenía que ser 50 y 50".

En tanto la diputada Pamela Jiles, comentó en su cuenta oficial de Twitter que ve con preocupación el siguiente trámite que debe pasar la paridad de género. “Hoy aprobamos paridad con 98 votos, pero esto continúa en el Senado y es muy probable que la UDI lo lleve al Tribunal Constitucional. No están asegurados ni paridad, ni primeros pueblos, ni independientes. Debemos seguir alertas y movilizados. También insistir con cupos LGBTIQ”.

La diputada Maite Orsini (RD), también expresó su reacción por medio de Twitter, expresando que "ha costado tanto, pero no han podido detener la convicción de las mujeres. Hace 70 años logramos el voto y hoy empezamos camino para #ConstituyenteParitaria. Falta ahora Senado y tener un abrumador triunfo del SÍ en plebiscito de abril. A seguir empujando! #NuncamásSinNosotras".

"Para las mujeres nunca ha sido fácil, pero hoy día con fuerza hemos podido cambiar la historia, una Constitución que nos merecemos todas y todos", dijo la diputada Joanna Pérez (DC).

En este mismo sentido, la diputada del PPD Carolina Marzán, señaló que "en la historia de la constitución solo se ha escrito por hombres, y hoy día la historia cambia, no se va a escribir sólo por hombres, se va a escribir como corresponde, en paridad, en justicia, no sólo por las mujeres chilenas, sino que también por la justicia por todas las mujeres que hoy día debiendo estar en nuestro país con sus familias, hoy ya no están".

Desde el Partido Socialista, la diputada Maya Fernández, expresó que esta aprobación es “gracias a millones de mujeres movilizadas, que han luchado. Quiero agradecer a las organizaciones feministas, esto es un logro transversal, necesitábamos 93 votos y logramos 98. Este es un logro para Chile, somos más del 50% de la población y creo que debemos estar en paridad en el órgano constituyente".

"Como Partido Comunista siempre dijimos que había una omisión que era imperdonable, que era la participación de los escaños reservados, de los pueblos originarios, paridad de género e independientes", dijo Karol Cariola.

En tanto la diputada Camila Vallejos, también miembro del Partido Comunista señaló que “esto es fue un paso, es importante que el Senado entienda que lo tiene que garantizar, esperemos que sesionen lo antes posible. Es una batalla, la otra es con el TC, para que no lo eche abajo".

Finalmente la diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez, expresó su felicidad por Twitter destacando que “¡Avanzamos! Pese a la oposición de la ultra derecha aprobamos la #ConstituyenteParitraria, con independientes y escaños reservados. Ahora se viene la pelea en el Senado”.

Aún no está todo dicho, el proyecto una vez que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pasará al Senado, pero el trámite no terminaría allí, ya que la UDI amenazó con reserva constitucional para ir al Tribular Constitucional.