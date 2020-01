Consulta de la Diversidad: 98,7% de la comunidad LGTBIQ+ respalda una nueva Constitución

Entre el 23 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020, la agrupación Acción Gay impulsó una consulta abierta viralizada rápidamente a través de redes sociales para recabar las distintas posturas de la comunidad LGBTIQ+ respecto del proceso constituyente del cual seremos parte todos los ciudadanos de Chile el próximo 26 de abril. La encuesta fue respondida por un total de 1.148 personas

La encuesta, que fue respondida a través de Google Forms, se dividió en los ítems de “proceso constituyente” y “demandas sociales”. Respecto al primer punto, los participantes manifestaron de forma contundente la aprobación eventual de un cambio en la actual constitución (98,7%).

Resultados

El mecanismo mejor evaluado para tal fin fue “Convención Constituyente” (88,3%), el cual, según el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, es un órgano colegiado formado en su totalidad por personas electas democráticamente por la ciudadanía, con el mandato exclusivo de redactar una nueva constitución.

No así la segunda opción “Convención Mixta”, la cual obtuvo sólo un 11,7% de respaldo. Según el mismo acuerdo citado anteriormente, esta convención se define como un órgano el cual está conformado en partes iguales por miembros del actual Congreso y otros electos por la ciudadanía.

Este resultado no representa una sorpresa para la mayoría de los chilenos, sobre todo, tomando en consideración que el presidente de la república, Sebastián Piñera, presenta un 84,1% de desaprobación a su gestión presidiendo la nación según la última versión de la encuesta CEP.

Posteriormente, los encuestados pudieron seleccionar demandas sociales prioritarias para la población LGBTIQ+. En orden de preferencia, se mencionaron en primer lugar la “adopción homoparental y Derechos filiativos” (52,8%), “educación no sexista y con enfoque de género” (49,6%), establecer como “agravante los crímenes de odio” (36,3%), “educación sexual integral” (29,6%) y finalmente la creación de un “ministerio de género y sexualidades” (26,5%). Ministerio que, por ejemplo, ya existe en Argentina.

Conclusiones

Respecto a los resultados de la encuesta, se puede concluir que existe un apoyo sustantivo por parte de la comunidad y personas adherentes a la causa por la redacción de una nueva Carta Magna.

En temáticas directamente relacionadas a la comunidad, existe una alta preocupación por la adopción homoparental y la posibilidad de conformar una familia reconocida legalmente, junto con el desarrollo de políticas públicas que aseguren una educación no sexista e integral.

Durante el último periodo del gobierno de Michelle Bachelet, en septiembre del 2017 se presentó un proyecto de ley que tipifica los discursos de odio como delitos, no obstante, a la fecha el proyecto no ha sido visto en la Cámara ni el Senado y no se prevé en el corto plazo su discusión.

Una deuda pendiente

Por otro lado, coincidentemente con el proceso de mejora de la Ley Antidiscriminación N°20609, un porcentaje importante de personas se manifestaron de acuerdo con establecer como agravante los crímenes de odio, probablemente impulsado por el aumento de casos de discriminación y violencia hacia el colectivo de personas LGBTIQ+, que han sido bastante documentados en el último tiempo y en donde han quedado de manifiesto las limitaciones de la ley y su incapacidad de proteger de forma concreta a la población más expuesta a situaciones de violencia y maltrato.

La comunidad de Acción Gay, calificó los resultados de su encuesta como “el reflejo del sentir cívico de la comunidad LGBTIQ+, la cual se ha visto históricamente invisibilizada en sus demandas por igualdad de derechos y reconocimiento social”. En este sentido, desde la agrupación consideran que es urgente que el gobierno y las instituciones encargadas de nuestro país, transformen estos resultados en acciones concretas y “realicen un seguimiento continuo de estas demandas en el futuro proceso constituyente que de seguro se tomará la agenda país desde abril en adelante”.

Además, agregan que “esperamos que el proceso Constituyente sea representativo de las personas de la diversidad sexual y de género, al igual que mujeres, pueblos originarios e independientes”.

Revisa el documento completo en el siguiente enlace:

Sistematización Consulta de la Diversidad