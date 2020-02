Por primera vez grupos feministas presentan recurso de protección contra la Intendencia de Santiago ante amenazas contra las movilizaciones del 8M

De cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer, diferentes organizaciones feministas ingresaron este miércoles un recurso de protección por amenaza de represión en contra de la Intendencia Metropolitana.

“Las feministas nos reunimos en la Corte de Apelaciones de Santiago para presentar un recurso de protección contra la Intendencia de Santiago. Este documento tiene por objeto proteger nuestro derecho a reunirnos y expresarnos los días 08 y 09 de marzo”, dijo la vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Javiera Manzi.

Esto con el fin de asegurar la vida e integridad física y psicológica de quienes participen en ambas jornadas, ya que consideran que, hasta el momento, tras cuatro meses de manifestaciones sociales, no se ha respetado la garantía constitucional de reunión y manifestación.

“Estamos aquí frente a los tribunales de justicia junto a muchas organizaciones feministas y autoconvocadas porque vinimos a presentar un recurso de protección, (…) porque sabemos la amenaza que experimentamos por salir a las calles, porque conocemos la amenaza que experimentamos de parte de un gobierno y de una intendencia, que se han hecho cargo de la represión, y que han sido cómplices de la violencia política, sexual que hemos vivido en estos cuatro meses de movilizaciones y revuelta” dijo Manzi a las afueras de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Según la vocera feminista socio ambiental, Francisca Fernández, no corresponde tener que pedir permiso a la intendencia para poder salir a las calles a protestar. “Nos parece totalmente contradictorio tener que pedir permiso para movilizarnos en las calles, es por ello que, llamamos de manera masiva a salir a las calles el 8 y el 9, nos parece que un recurso de protección ante un sistema totalmente injusto es un hito relevante para visibilizar la injusticia histórica que nos atraviesa (…) no olvidar que el mismo intendente que muchas veces ha autorizado movilizaciones, igual las reprime, tal como las que no están autorizadas. Él también está vinculado a hechos de violencia hacia las mujeres”.

La vocera de la Coordinadora 8M, dijo que este sería el primer recurso de protección de este tipo en la historia chilena y “llamamos a todas las compañeras/es de todos los territorios a levantar sus propios recursos, además, vamos a hacer publico un instructivo para que puedan realizar esta acción también”.

Finalmente, esta fue la misma línea que compartió Fernández, quien aseguró que este recurso es algo muy relevante para ellas, puesto que después de cuatro mes de movilización “no hemos visto ningún tipo de protección a la garantía constitucional al derecho que tenemos las ciudadanas a movilizarnos en las calles, y es por este motivo que nos parece mucho más prudente, en el marco de la fuerte represión que han tenido las diferentes movilizaciones de todo tipo en distintos territorios de Chile, presentar un recurso de protección en vez de solicitar permiso para salir a las calles”.