“No estás sola”: El sólido mensaje feminista de Mon Laferte en el Festival de Viña del Mar

Con un público lleno de mujeres que portaban sus pañoletas verdes y moradas, mensajes escritos en sus cuerpos a modo de pancartas, Mon Laferte arrasó en la segunda noche del festival en la Quinta Vergara, una noche de mujeres, donde además se presentó Javiera Contador en el humor y Francisca Valenzuela.

La artista abrió los fuegos de Viña con un repertorio plagado de sus grandes éxitos presentes en sus álbumes Mon Laferte Vol. 1, La Trenza y Norma, además la cantautora nacional llenó el escenario con la presencia de 50 mujeres que la acompañaron para entonar unas cuecas en representación del género.

Los canticos feministas no se hicieron esperar, la sororidad estaba a flor de piel, cuando Laferte reflexionó acerca de su difícil momento, donde Carabineros pidió a la Fiscalía que la cantante debía declarar por sus dichos en una entrevista donde responsabilizaba a los uniformados de los incendios en las estaciones del metro, en el contexto del estallido social. Admitió que incluso antes de subirse al escenario tenía mucho miedo y preguntó si acaso “¿Puede ser un delito expresar una opinión?”, "Si me tienen que llevar presa, ¡que me lleven!", dijo. A lo que las mujeres vociferaron “no estás sola, no estás sola”.

Canticos como “que muera Piñera y no mi compañera”, también marcaron la noche, que llevó a Laferte a obtener las dos gaviotas, la de plata y de oro. A pesar de que la gente aclamaba la de platino, Mon dijo que no, que donaría ambos premios, porque ella no venía a celebrar en este evento.

Baile por la paridad

Otro de los momentos que marcaron la presentación de la cantautora, se dio cuando subió al escenario a un grupo de 50 mujeres cantoras, músicas, folcloristas y compositoras chilenas.

“No vine sola, vine acompañada de un montón de amigas. Todas cantoras”, añadiendo que “como es difícil tener espacio en los escenarios las mujeres, yo dije voy a invitar a todas mis amigas poderosas que yo admiro”.

Posteriormente interpretaron dos cuecas compuestas por Daniela Sepúlveda, payadora chilena, mejor conocida como “La Charagüilla”, y la otra fue una composición en conjunto entre Cecilia Astorga, Andrea Andreu y “La Chinganera”.

El punto culmine de esta presentación se dio cuando las cantoras se formaron en una media luna y Mon y Francisca Valenzuela bailaron una cueca feminista que versaba “Caramba que cantamos por las que estamos. Todas, caramba que también por las que no están”.

Revisa parte de la presentación de Mon a continuación:

Crédito del vídeo: @ubicate_chile