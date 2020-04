Juntas en Acción elabora propuestas para enfrentar y prevenir la violencia de género

La plataforma de organizaciones de la sociedad civil por los derechos de las mujeres, presentó un documento que reúne un diagnóstico y propuestas concretas de política pública que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género en nuestro país.

El documento, llamado “Violencia de género en Chile: avances, desafíos y propuestas”, plantea que “actualmente el país cuenta con una legislación insuficiente y fragmentaria en materia de violencia de género, permitiendo espacios de impunidad en materias como la violencia en el pololeo o el acoso sexual”. También señalan la escasa labor de prevención que históricamente se ha realizado desde el Estado.

“La violencia de género contra las mujeres no ha disminuido y uno de los factores que inciden en ello es la falta de un abordaje integral. La violencia machista se ejerce en todos los espacios, como un continuo que no termina. En los hogares, en las calles y transporte público, en el trabajo, las universidades y los colegios, en los espacios de participación social y política, en las redes y también en espacios institucionalizados. Todas, sin excepción, somos potenciales víctimas de este tipo de violencia y hasta ahora la legislación solo sanciona algunos de estos tipos de violencia. Necesitamos avanzar urgentemente hacia una legislación que sancione todas las formas de violencia de género y en particular dotar al Estado de los recursos y atribuciones necesarias para prevenirla, sancionarla y repararla”, manifestó Lorena Fríes, presidenta de Corporación Humanas.

Desde la plataforma plantean que la violencia contra las mujeres es una expresión brutal de la desigualdad entre los géneros, que afecta el ejercicio de todos los derechos humanos. En Chile, pese a los avances evidenciados en materia de género, su prevalencia no ha disminuido en los últimos años, por lo que es fundamental que el Estado cristalice los compromisos asumidos en los tratados internacionales e implemente políticas públicas integrales que contribuyan a la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

Para avanzar en este sentido, la plataforma plantea propuestas para la mejora de proyectos de ley actualmente en trámite, como el proyecto de ley por una vida libre de violencia, las que fueron entregadas hace algunas semanas a las integrantes de la Comisión de la Mujer del Senado.

En paralelo, el documento destaca la urgencia de implementar transversalmente acciones de prevención de la violencia, partiendo por los ámbitos de educación, trabajo y medios de comunicación.

“Son estas situaciones de crisis las que nos dan la oportunidad para repensar los modelos de abordaje que tenemos en Chile para la erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Hoy vemos que es fundamental reforzar la conceptualización amplia del continuo de violencia, en el sentido que las mujeres no pueden defenderse solas. El abordaje debe ser sistémico y no fragmentado y el seguimiento menos burocrático y deficiente, dando mandatos específicos a las distintas reparticiones del Estado, con programas y presupuestos asignados para asegurar la prevención permanente, sobre todo en áreas claves como la educación, la atención experta e informada, la protección eficaz y ágil, y la reparación de las víctimas”, plantea Alejandra Sepúlveda Peñaranda, directora ejecutiva de ComunidadMujer.

Revisa el documento completo AQUÍ.