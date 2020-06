Maternidad en tiempos de coronavirus: ¿cómo prevenir el contagio?

La incertidumbre que rodea al coronavirus es inquietante para toda la población mundial, sobretodo en el caso de las embarazadas, ya que además temen contagiar al feto y/o que contraiga el virus al momento de nacer, y los efectos que podría ocasionar en su desarrollo.

Es que, tal como señala el médico jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia de Clínica Indisa, Dr. Víctor Rubio, “las mujeres, al estar embarazadas, disminuyen la eficiencia de su sistema inmunológico, por ende son más susceptibles a contraer cualquier tipo de cuadros virales (gripe, influenza, etc.), de ahí la importancia de vacunarse. En este caso en particular, al no existir aún una vacuna para este virus, recomendamos vacunarse para la influenza H1N1”, lo que está disponible desde el 16 de marzo.

Dado que este es un virus nuevo, cabe destacar que todavía no hay estudios definitivos que confirmen que las mujeres embarazadas son más susceptibles al Covid-19 o si contraerlo aumenta las posibilidades de tener resultados adversos en el período de gestación, como parto prematuro o transmisión del virus en el útero.

Asimismo, no existe, a la fecha, evidencia que afirme la transmisión placentaria del coronavirus ni tampoco durante el parto, solo escasos reportes que no han encontrado el virus en la placenta o sangre del cordón.

Por otra parte, el momento de dar a luz y su estadía en los recintos asistenciales son temas que a las futuras madres también les inquietan, pero se debe considerar que tal como en todos los servicios clínicos, el área de Maternidad de la clínica Indisa ha reforzado y tomado todos los resguardos necesarios para prevenir el riesgo de contagio al interior del recinto. Una de estas medidas es la suspensión de visitas a la unidad, donde cada mamá puede estar acompañada por una sola persona, debiendo ser la misma durante los días en que esté internada.

De tal manera, como explica el Dr. Rubio, “las medidas de protección de la transmisión en el personal de salud y en la paciente corresponden a las establecidas en el protocolo del Minsal, que son las precauciones requeridas por vía respiratoria o gotitas y precauciones por aerosoles, si corresponde. Estas prevenciones contemplan el uso de mascarilla quirúrgica, antiparras o mascarilla facial, guantes, delantal o bata de manga larga, pechera desechable si se prevé contacto con fluidos estériles e higiene de manos”.

Desde que la pandemia llegó al país, la Unidad de Maternidad registra más de 600 partos, cumpliendo todos los protocolos de acuerdo a los antecedentes de cada caso. “Es muy importante que las futuras madres estén tranquilas y confiadas al momento de dar a luz”, puntualiza el ginecólogo.

Por otro lado, aunque aún no se han encontrado rastros del virus en la leche materna, las madres que están en período de lactancia y están cursando un cuadro de coronavirus reciente deben cumplir estrictas medidas de seguridad para esa finalidad. Como explica el jefe de la Maternidad de la clínica “las madres con coronavirus, asintomáticas, pueden amamantar, tomando las debidas precauciones y con la asistencia de un familiar sano. Para esto, ellas son instruidas por el equipo profesional local. El recién nacido, en esta etapa, permanece en la habitación, en una cuna a una prudente distancia hasta que la madre normalice sus controles de laboratorio”.

A continuación dejamos algunos consejos para las mujeres embarazadas y madres de recién nacidos: