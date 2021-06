Caso de violencia obstétrica en Quellón: mujer de 19 años dio a luz en su casa luego que el hospital del sector se negara a atenderla

El acontecimiento ocurrió el 23 de junio donde la mujer acudió en tres oportunidades al Hospital de Quellón tras sentir malestares por su embarazo, pero finalmente el parto ocurrió en su hogar con apoyo del personal del SAMU de la localidad.

Según la abuela materna de la joven, Mercedes Cayún, señaló a Radio Bio Bio, que “le dolía demasiado porque ya tenía síntomas de parto. Caminaba de allá para acá pero no la ingresaban a una camilla, así que tuvimos que devolvernos. Al final, si no hubiera sido por el SAMU no sabemos qué habría pasado. Quizá la guagua se muere”, indicó la mujer.

Por otro lado, el subdirector médico del Hospital de Quellón, Pablo Guzmán conversó con Radio Bio Bio mencionando que se investigará la situación. “Lo primero es informar que tanto la madre como su hija están en buenas condiciones, hospitalizadas y con evaluación tanto ginecológica como pediátrica. Como equipo médico, nos acercamos a la familia para darles la explicación que tenemos hasta el momento, y nos comprometimos con ellos a realizar una auditoría clínica local”.

De acuerdo a la familia de la mujer, ella tenía hora con su matrona a las 13 horas, sin embargo se la postergaron por lo que tuvo que volver a su casa. Posteriormente, volvió al recinto asistencial, y ahí, “la revisó el ginecólogo y la mandaron de vuelta a casa diciéndole que faltaba dilatación y que no era momento de que naciera la bebé”, indicó la familia.

Según la primera encuesta sobre el nacimiento en Chile del Observatorio de Violencia Obstétrica en 2017 señala que más del 50% de las mujeres reporta haber sufrido violencia obstétrica durante un parto. OVO estima que esta cifra se habría triplicado durante la pandemia.