Kena Lorenzini: «Así como los hombres ponen a señores como Bernardo O’Higgins, ya es hora de que las mujeres vayan poniendo en sus oficinas a las luchadoras que nos antecedieron»

Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet existieron diversas formas de resistencia en contra de este régimen, una de ella fue liderada por las mujeres chilenas quienes jugaron un rol fundamental en ollas comunes, en tomas de terrenos, protestas sociales, concentraciones y acciones de arte contra del dictador. Todo ello se ve reflejado en la nueva puesta en escena del Centro Gabriela Mistral.

La exposición "Nuestra urgencia por vencer: Fotografías de la lucha de mujeres contra la dictadura" revela un archivo fotográfico de 60 fotografías inéditas realizadas por la reportera gráfica y psicóloga, Kena Lorenzini. Quien durante los años 80 retrató la diversidad de expresiones de lucha y las masivas manifestaciones protagonizadas por mujeres y feministas opositoras de la dictadura militar.

“Ya es hora de que las mujeres vayan poniendo en sus oficinas fotografías de sus próceres, de sus mujeres luchadoras, de las que nos antecedieron y de las que admiramos tanto. Así como los hombres ponen a señores como Bernardo O’Higgins, esta es la posibilidad que encuentren imágenes que puedan poner en sus oficinas y en sus casas, que son ejemplos de lucha y para que no se nos olvide que fueron mujeres muy valientes”, relata Lorenzini para La Tercera.

El proyecto que, inicialmente, sería diseñado por la fallecida artista Lotty Rosenfeld, busca reconocer la memoria de muchas mujeres que salieron del espacio domestico para incursionar en diversas luchas sociales, protagonistas de una etapa que hoy en día son bastante invisibilizadas

Con respecto a esta situación, la artista señala que esto se debe a que “en los 90 se pactó un silencio y se ignoró totalmente el trabajo de las mujeres. De hecho, ellas fueron quienes derrocaron a la dictadura, no fue el NO, sino que las mujeres, las que salieron a la calle, las que no querían tener hijos con hambre”, explica.

De acuerdo con el Centro Cultura, la muestra contará con fotografías de 120x78 cm, 90x58,5 cm y 60x39 cm, además de una proyección audiovisual con entrevistas a siete protagonistas de las fotografías.

Por último, durante la exposición se presentará el libro “Nuestra urgencia por vencer”, el cual permite conocer una selección más amplia y detallada de este archivo fotográfico y además incluye diversas entrevistas de las protagonistas de estas imágenes, quienes entregan su perspectiva de cómo se vivencio esta etapa para la mujeres luchadoras en los 80.