Catalina Cabrera, la mujer que lleva más de 30 años enseñando Karate a mujeres víctimas de violencia para defenderse

Catalina Cabrera tenía 11 años cuando fue víctima de una violación que se transformó en tema tabú para su familia, no se sintió apoyada por sus padres, por lo que decidió encontrar su fortaleza y salir adelante por sí misma. La seguridad la encontró en el Karate, una disciplina de la cual se convirtió en Sensei -maestra- y que la ha ayudado a superar las infinitas dificultades y retos que le ha impuesto la vida.

Tuvo que enfrentar la temprana muerte de uno de sus cuatro hijos, graves enfermedades de los otros tres, una tormentosa relación que mantuvo con el padre de ellos y el acoso obsesivo de un pretendiente que, al sentirse rechazado, llegó a su casa para agredirla, “si no hubiera sabido defenderme, él me habría matado”, comentó en entrevista con Mujer Impacta cuando recibió el reconocimiento.

Tras estas experiencias, Catalina quien también es asistente social y se desempeña como maestra de artes marciales desde 1981, se dio cuenta que debía apoyar a más mujeres a que pudieran enfrentarse a un agresor cuando estuvieran en una situación en donde su vida peligrara, y nadie pudiera asistirlas, es por ello que trabaja voluntariamente en varias ciudades del norte más extremo del país, ofreciendo clases gratuitas de defensa personal a mujeres y adultos mayores que han sido víctimas de violencia.

Por esto, en un nuevo Mujeres Inolvidables, el especial semanal en donde destacamos las importantes hazañas de mujeres chilenas de la historia y el presente, visibilizamos el impacto de Catalina Cabrera, quien con sus clases, no sólo ha ayudado a cientos de mujeres durante más de 30 años, sino que ha sido reconocida con el Premio Mujer Impacta 2018, y el Torneo Internacional de Artes Marciales (Colombia, Venezuela, Uruguay, Perú, Bolivia y Chile) por su labor.

Esta destacada maestra imparte los talleres en recintos que le prestan algunas juntas de vecinos o, también, determinados colegios. Cuando no consigue un espacio adecuado se instala en la playa, con el mar al frente y teniendo por techo nada menos que el aire puro y el despejado cielo de Arica, donde vive.

Esta destacada chilena no sólo ha luchado por hacer valer sus capacidades en una actividad masculinizada, sino también desea que la comunidad entienda la importancia de la defensa personal en la “prevención de la violencia que se ha ejercido por siglos contra la mujer”. Cuando la gente, desde la ignorancia, la encara con una pregunta típica “¿cómo pretendes combatir la violencia con más de lo mismo?”, ya no se queda perpleja y explica con paciencia que las artes marciales no se tratan de venganza.

Las artes son un arma, “justamente en cuanto tal, hay que saber utilizarla”. El Karate es una disciplina que favorece el desarrollo del ser humano, lo ayuda a empoderarse y a mejorar la autoestima, la seguridad en uno mismo y, así, fortalece la personalidad y el autocontrol, entre muchos otros beneficios psicológicos y sociales.

Para Catalina hay una realidad que necesitamos erradicar, y es la falta de apoyo hacia quienes han sido víctimas de violencia de género. “Lamentablemente, cuando una mujer es violentada, también resulta marginada. La familia las deja solas porque no quieren problemas con los maridos. Eso lo veo diariamente”.

Es por eso que sus talleres son más que aprender técnicas, es un círculo seguro y de confianza en donde aquellas mujeres puedan reencontrarse a sí mismas. “A una de mis alumnas le disparó su esposo y ahora lleva cuatro años en los talleres , transformándose en una empresaria de tomo y lomo. También tengo el caso de una mujer que, tras enviudar, sufrió una fuerte violencia de parte de sus hijos: hoy hace banquetería y pastelería… ¡y por culpa de ella he engordado como loca! ¿Qué sería de esas mujeres si se hubieran detenido en la pena?”, comentó en entrevista con Mujer Impacta cuando recibió el reconocimiento.

Es por ello que este proyecto en el que lleva ya 30 años, es uno de sus orgullos y planea continuarlo, para que más mujeres tengan las herramientas que necesitan para sentirse seguras y defenderse de aquellos agresores cuando no tengan a nadie que las pueda asistir.