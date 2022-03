Franco Parisi realiza demanda para rebajar pensión de alimentos por ‘‘motivos económicos’’

Durante esta jornada, se dio a conocer que el ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, realizó una demanda a su expareja para reducir la deuda de pensión de alimentos que mantiene.

Según información dada a conocer por la prensa, desde Estados Unidos -país donde se encuentra actualmente el político- Parisi solicitó fijar un pago de 9 UTM, suma cercana a los $499.833. Esto ya que por ''motivos económicos'', el ex docente de la Universidad de Chile no podría cancelar los $2 millones acordados antes.

‘‘No tengo ninguna posibilidad de pagar el monto de pensión, siendo imposible de solventar con mis ingresos actuales. Agrego que con el dinero que percibo debo cubrir gastos de vivienda, alimentación, salud y otros gastos básicos de mi hijo, contribuyendo también a ello mi actual cónyuge”, manifestó Parisi, según La Tercera.

De acuerdo a lo que se detalla en la demanda, Parisi sostuvo que ‘‘los tiempos no son los mismos’’. Ya que, cuando se fijó el pago de la pensión -2011- el ex candidato tenía una mejor situación económica y solamente un hijo. El ingeniero también argumentó que la crisis sanitaria afectó en sus ingresos monetarios.

Por último, Franco Parisi responsabilizó a su expareja por no ser ‘‘comprensiva’’ ante la deuda de pensión de alimentos. “Mi intención jamás será la de eludir mi rol de padre, ya que pese a la distancia física, siempre he intentado dar todo a mis tres hijos, pero lamentablemente, la madre de mis mellizos no comprende mi real situación económica actual”.

Cabe destacar, que de acuerdo a información dada a conocer por la abogada de la ex pareja de Parisi, Marisol Valladares, desde el año 2011 que el político no paga la pensión de sus mellizos, razón por la cual tiene una orden de arraigo en su contra.