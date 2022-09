‘‘Verdad, Placer y una Revolución Inconclusa’’: el libro que a través experiencias personales retrata el mal sexo, la sexualidad femenina y el feminismo

En el año 2016, tres eventos marcaron para siempre la vida de la escritora y periodista, Nona Willis Aronowitz: el desarrollo del movimiento #MeToo, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos -aún siendo un acosador- y su propio divorcio. Estos hechos son los principales motores de inspiración para su libro Mal Sexo: Verdad, Placer y una Revolución Inconclusa (Bad Sex: Truth, Pleasure, and an Unfinished Revolution).

En su obra, lanzada durante este mes, Willis explora la sexualidad femenina a través de sus experiencias personales, investigaciones de distintas mujeres y agrupaciones feministas, e incluso referencias de la cultura pop.

Por ejemplo, muchas/os conocen WAP como la colaboración entre las artistas musicales Cardi B y Megan The Stallion, la cual justamente habla abiertamente sobre el deseo sexual femenino -lo que levantó varias críticas contra ellas al ser consideradas ‘’vulgares’’. En su libro, Willis Aronwitz habla también sobre WAP, sin embargo, refiriéndose a Women Against Pornography (WAP), agrupación de feministas radicales que buscaban la abolición de la pornografía entre los años 70 y 80.

Nona Willis también explora la convergencia entre el feminismo, la política y el sexo, así como también las dificultades que muchas veces se pueden experimentar a través de esto, poliamor, celos, la brecha del orgasmo, aborto, entre otras situaciones.

Escribir sin tabú

El libro de la comunicadora lleva tan solo algunas semanas desde su lanzamiento, sin embargo, ha sido valorado positivamente por diversos medios internacionales como The New York Times y The Atlantic, quienes lo destacan como un texto para aprender y conocer sobre el mal sexo.

A pesar de los grandes cambios sociales que se han desarrollado a lo largo del mundo, la sexualidad femenina continúa siendo un tabú para muchos. La falta de educación sexual, censura y la brecha del orgasmo son algunas de las dificultades presentes en la actualidad. Por tal razón, ‘‘Bad Sex’’, también contribuye a combatir toda esta desinformación.

De hecho, la misma autora relata como en los círculos más progresistas de New York, la sexualidad, especialmente la de las mujeres- es vista como algo que ‘‘entrega demasiada información’’ -ella utiliza el término Too Much Information-.

Por lo tanto, a través del mismo libro podemos observar la necesidad de continuar hablando de sexualidad para derribar estereotipos y brechas. En la misma línea, Willis no pretende abordar el sexo desde una sola mirada, sino que presenta varias corrientes y miradas desde el feminismo que generan un debate enriquecido sobre el tema.

Continuando el legado

Otro dato relevante sobre la autora y su proceso de escritura, son sus conexiones familiares. Nona es hija de la también destacada escritora y feminista radical, Ellen Willis, quien escribió sobre la revolución sexual ocurrida durante los años 70 y 80.

La escritora puso sobre la mesa cómo la percepción del mundo cambiaba en torno a las elecciones de las mujeres con relación a su sexualidad: anticoncepción, aborto, relaciones sexuales sin la necesidad de vínculos afectivos. Sin embargo, Ellen Willis planteó que todo lo anterior les daba más presión a las mujeres.

La continua aceptación del sexo, llevó a que muchas mujeres se vieran presionadas a realizarlo, lo que causaba que las relaciones fueran sin placer, monótonas y sin alegría. Para la madre de Nona, esta problemática era crucial de abordar, ya que ella sostuvo que “el amor sexual en su sentido más apasionado es tan básico para la felicidad como lo es la comida para la vida”.







Esto llevó a Ellen Willis a escribir sobre sus experiencias y creencias sobre el amor libre, además de la relación monógama con su esposo, quien le fue infiel. En ‘‘Bad Sex’’, la autora aborda sobre sus sentimientos al leer sobre el matrimonio de sus padres por primera vez a los 20 años.

Sin embargo, en su obra también relata cómo fue leer los diarios de su madre años después, comprendiendo la complejidad de la sexualidad y la política.

Referentes

Su mamá no es el único referente que Nona Willis incluye, es su libro. Para amplificar las miradas en su texto, la autora cita a diferentes feministas y mujeres. Por ejemplo, hace mención al ensayo ‘‘Uso de lo erótico’’, de la escritora y activista afroamericana, Audre Lorde.

En su texto, Lorde aborda cómo la sexualidad puede ser una herramienta de empoderamiento para las mujeres. ‘‘Lo erótico es la medida entre nuestra inicial vivencia de identidad y el caos de nuestras emociones más profundas e intensas’’, expone la activista afroamericana en su ensayo.

Willis también incluye a otras referentes de la cultura de inicios de los 2000, por ejemplo la serie Sex and the City, debido a sus innumerables episodios que ilustran diferentes esferas del ámbito sexual a través de la experiencia de sus personajes -tal cual lo hace Nona Willis-.

De hecho, la escritora relata cómo el personaje de Carrie la acompañó en sus pensamientos la primera vez que tuvo sexo.

‘‘Bad Sex: Truth, Pleasure and an Unfinished Revolution’’, actualmente se encuentra disponible de manera digital y en su idioma original.