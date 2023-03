Día Mundial del Cáncer Cervicouterino: cómo prevenir e identificar de forma temprana la patología

El cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La gran mayoría de los casos que desarrollan esta patología (95%), se debe a los virus de los papilomas humanos (VPH).

Precisamente, este 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Cáncer Cervicouterino, fecha en que concientizar sobre la importancia de realizarse chequeos ginecológicos periódicos adquiere una mayor relevancia. Por ejemplo, el examen Papanicolaou (PAP).

Sin embargo, aunque el PAP ha sido una herramienta muy útil para pesquisar lesiones precancerosas y evitar el desarrollo del cáncer del cuello del útero en mujeres, lo cierto es que hoy existen otras pruebas que detectan la presencia del virus.

En ese contexto, surge la campaña Nosotras Primero, que tiene como objetivo ser una plataforma de información para que las mujeres sepan cómo es posible pesquisar a tiempo la presencia del VPH, gracias a las nuevas tecnologías de detección precoz, considerando además que este tipo de cáncer es el único que se puede prevenir casi en su totalidad.

Por ejemplo, el test de VPH, examen capaz de identificar la presencia del ADN del virus en el organismo, precisando además si se trata de un VPH de alto o bajo riesgo.

El test de VPH utiliza tecnología molecular de PCR para identificar la presencia de la patología, a diferencia del PAP, que solo pesquisa las lesiones o alteraciones cuando ya están presentes en el cuello del útero, permitiendo una temprana de lesiones sospechosas y así prevenir el cáncer del cuello del útero.

“La detección precoz y oportuna de una infección por VPH de alto riesgo puede marcar la diferencia entre desarrollar o no un cáncer cervicouterino, ya que hay que tener en cuenta que esta enfermedad no presenta síntomas en su etapa temprana’’, afirma el ginecólogo oncólogo y secretario general de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (Sochog), Roberto Altamirano.

En esa misma línea, el profesional de la salud subraya que esta prueba está recomendada a todas las mujeres entre 30 y 64 años, y explica que su utilización es muy importante, pues el VPH “es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial”.

Cabe destacar que el Test de VPH cuenta con código Fonasa en Modalidad Libre elección desde 2022, por lo que los pacientes Fonasa pueden escoger prestadores en convenio. Además, este código permite a las afiliadas del sistema privado de salud, solicitar el reembolso a su Isapre.

La importancia de la concientización

Hoy, por distintos motivos, muchas mujeres postergan su salud. El trabajo, la familia y el día a día provocan que los chequeos médicos pasen a un segundo plano. “Es fundamental que todas las mujeres tomen conciencia de la importancia de hacerse sus controles preventivos y se hagan el test”, señala Altamirano.

Por otra parte, según el doctor de la Sochog, es relevante recalcar que no se debe estigmatizar a las personas que presenten el VPH, “ya que entre un 80% y un 85% de las personas sexualmente activas hemos estado expuestos al VPH, durante el transcurso de la vida. Pero no hay que asustarse, porque un test de VPH negativo asegura que no se desarrollará una patología como cáncer al cuello del útero con un 99% de confiabilidad en los próximos 5 años”.

Por último, es relevante aclarar que, de acuerdo a información de la OMS, existen más de 200 tipos de virus, pero algunos son de alto riesgo, como el VPH 16 o el VPH 18, los cuales causan el 70% de los cánceres cervicouterinos. Por eso, la incorporación de nuevas pruebas de tamizaje o detección temprana son muy útiles para detectar con precisión la presencia del virus antes de que se genere una lesión.

Actualmente, el Test de VPH está disponible en más de trece Servicios de Salud entre Arica y Osorno, implementado en modo piloto por el Ministerio de Salud. También, se encuentra disponible en diversas clínicas privadas.

La campaña Nosotras Primero está respaldada por Roche, por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (Sochog) y por la agrupación oncológica Cáncer Vida.