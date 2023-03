Ley José Matías: el proyecto que podría prevenir la discriminación a la población trans en escuelas, pero que se encuentran estancado en el Senado

Durante este mes se dio a conocer el caso de Renato, joven trans de Cauquenes, Región del Maule. Según informó Organizando Trans Diversidades (OTD) Chile, el menor decidió quitarse la vida debido a que su establecimiento escolar no respetaba su identidad de género y lo discriminaba.

Este caso no es aislado, ya que, lamentablemente, es similar al de José Matías. Otro joven trans que también se quitó la vida debido al acoso y discriminación que vivió en su colegio. El hecho ocurrió el 2019 y posteriormente dio inicio al proyecto de Ley José Matías. Esta propuesta tiene entre sus principales lineamientos que se reconozcan explícitamente como derechos de los alumnos y alumnas, el respeto a su libertad sexual y su identidad de género.

Sin embargo, el proyecto de ley se encuentra estancado en la Comisión de Educación del Senado. Desde las organizaciones LGBTQ+ califican esto como inaceptable, considerando los lamentables casos.

‘‘En Chile el problema del acoso escolar es un tema grave, que se complica más cuando la víctima no cuenta con redes familiares que puedan ayudarle a sobrellevar la situación. La mayoría de personas trans, tenemos miedo de expresar nuestra identidad de género debido a la violencia que experimentamos cuando lo hacemos. Está comprobado que reprimir la identidad de género, conlleva graves problemas de salud mental y física que pueden perdurar años y terminar en los casos que hemos visto de suicidios’’, explica el coordinadore ejecutivo de OTD Chile, Michel Riquelme.

Cabe señalar que de acuerdo a investigaciones, la probabilidad de ideación e intentos de suicidio es de hasta siete veces mayor entre jóvenes LGBT que entre sus contrapartes heterosexuales. Además, las tasas de suicidio en jóvenes trans sería de entre un 23 a 47%.

El estancamiento de la Ley José Matías: falta de voluntad política

En conversación con El Mostrador Braga, la diputada Emilia Schneider señala que la tramitación del proyecto de Ley José Matías en la Cámara Baja tuvo una ágil discusión. Sin embargo, ahora esta propuesta se encuentra bajo la responsabilidad del Senado.

Para la parlamentaria apresurar esto es fundamental debido a las situaciones de exclusión y violencia a la que se ven expuestas las diversidades. Según cifras del Movilh, al menos un 30% de los casos de discriminación registrados en 2022 fueron a la población trans.

‘‘La Ley José Matías es un instrumento fundamental para combatir y prevenir la discriminación en las escuelas, para favorecer una convivencia escolar respetuosa, inclusiva y dialogante, espero pronto podamos seguir tramitándolo. Porque, lo importante es darle pronto una herramienta a las escuelas y un gesto a las instituciones de que nos urge resolver lo que vemos semana a semana, de jóvenes trans que se quitan la vida. Es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo’’, dice Schneider.

Desde OTD concuerdan con lo relevante que se vuelve agilizar este proyecto. Por otro lado, al ser consultados/as sobre su evaluación respecto de por qué han existido demoras, la organización opina que se debe a la presencia de grupos conservadores.

‘‘La falta de voluntad política por solucionar este tema, sumado a los grupos anti derechos con poder que constantemente pretenden boicotear los avances en esta materia de protección a los derechos humanos, produce esta situación de estancamiento, que lamentablemente sigue cobrando vidas inocentes’’, señala la coordinadora de la Unidad de Políticas Públicas de OTD Chile, Ignacia Oyarzún.

La organización también apunta a la priorización desde el gobierno, ya que si bien, esta propuesta ha sido apoyada explícitamente por el Ministerio de Educación, hasta el cierre de esta nota no existen novedades sobre agilizar la tramitación o ponerle urgencia.

‘‘Sabemos que hay parlamentarios fundamentalistas anti trans, que instrumentalizan el tema y que no quieren que nuestra población tenga ningún derecho ni beneficio. Esperábamos también una mayor priorización por parte del ejecutivo para impulsar el proyecto, pero vemos que no ha sido así’’, agrega Michel Riquelme.

Otros avances necesarios

A opinión de la directora de Fundación Iguales, Alessia Injoque, la Ley José Matías también es una forma de hacer más efectivas otras medidas, a favor de la comunidad trans, que han buscado implementarse en los espacios escolares.

‘‘El proyecto de ley representa un avance importante para enfrentar la discriminación y el bullying en la etapa escolar, haciéndose cargo de la deuda en el cumplimiento de la circular trans. Apunta a una mejora sustancial para la convivencia de las comunidades escolares, por eso, es necesario que se le dé urgencia a su tramitación’’, indica Injoque.

OTD Chile se suma al balance de que la circular 812, también conocida circular trans, no es del todo satisfactoria para los y las estudiantes. Cabe recordar que entre los principales alcances de este documento está que aquellos que sean mayores de 14 años podrán solicitar el uso de su nombre social en su colegio.

Lamentablemente, según la información que ha podido recopilar OTD, no todos los colegios se adhieren a la circular.

‘‘A pesar de haber una normativa que obliga a los establecimientos educativos al respeto de nombre social, las escuelas muchas veces no hacen caso de la norma, por las mínimas sanciones a las que se exponen, justificando su actuar en la existencia del nombre registral, o porque derechamente no la conocen, discriminando así abiertamente a sus estudiantes trans, no permitiéndoles emplear su nombre social en listas de cursos, uso de baños y otros derechos, lo cual propicia el bullying hacia elles’’, subraya Oyarzún.

En la misma línea, la representante de OTD indica que la circular al tener el requisito de ser mayor de 14 años, los y las estudiantes menores quedan sin una normativa que pueda resguardar su identidad de género. ‘‘Les expone a situaciones de enorme discriminación y violencia en los espacios educativos’’.

¿Mayor apertura?

Por último, tanto desde Fundación Iguales y OTD Chile, consideran que si bien con el tiempo existe una mayor apertura y preocupación por los avances relacionados con la población trans, lo cierto es que casos, como el de Renato o José Matías, evidencian que aún queda trabajo por hacer.

‘‘Creemos que existe más visibilidad de las personas transgénero y eso hace que el tema surja con mayor frecuencia, pero no necesariamente se traduce en mayor apertura a la inclusión. Suele haber resistencias y temores de parte de las comunidades educativas. A nuestra asociación llegan todas las semanas mensajes de establecimientos educativos pidiendo apoyo con charlas y capacitaciones porque no saben cómo abordar el tema’’, señala Riquelme.

En esa línea, Alessia Injoque considera que es relevante apresurar la reforma a la Ley Antidiscriminación, para que ‘‘incorpore una institucionalidad para prevenir. Este cambio es indispensable para poder coordinar, promover, medir y fiscalizar las acciones del Estado contra la discriminación’’.

‘‘Hoy los problemas todavía están presentes; no se borran siglos de discriminación con algunos hitos, pero cuando veo que hay familias que apoyan a sus hijos trans no puedo, sino reconocer un avance. En mi generación eso era imposible’’, finaliza la representante de Fundación Iguales.