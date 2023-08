Tribunal de EE.UU. restringe el uso de abortivo mifepristona

Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos impuso el miércoles (16.08.2023) limitaciones al uso de una píldora abortiva ampliamente comercializada en el país, pero su fallo quedó en suspenso mientras la Corte Suprema decide si atiende el caso.

La decisión de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans, estado de Luisiana (sur), limita el uso de la mifepristona a las primeras siete semanas de embarazo, en lugar de 10, y bloquea su distribución por correo.

También pide que esta píldora, usada en más de la mitad de los abortos en el país, sea recetada por un médico. Pese al fallo del panel de jueces conservadores, dos de los cuales fueron designados por el expresidente Donald Trump, el fármaco permanecerá en el mercado por el momento.

Los grupos antiaborto están tratando de prohibir la mifepristona alegando que, a pesar de su prolongado uso y validación médica en el país, no es segura.

Se trata del último choque en una batalla por los derechos reproductivos en Estados Unidos. En una audiencia en mayo, los tres jueces rechazaron los argumentos del gobierno respecto de que la decisión de permitir el uso de mifepristona debería dejarse en manos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que aprobó el medicamento hace más de dos décadas.

La FDA evitó emitir comentarios sobre esta decisión, alegando que se trata de un proceso que aún está en marcha. Según la vicepresidenta Kamala Harris, la píldora es “segura y efectiva”.

Mifepristone is approved by the FDA as safe and effective. @POTUS and I remain committed to protecting a woman’s right to make decisions about her own health care.

— Vice President Kamala Harris (@VP) August 16, 2023