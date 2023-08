Sexóloga Cecilia Ce en Chile: “Hay una sociedad de la normalización también en el sexo”

Cecilia Ce (37) llegó a los teatros de Argentina, Uruguay y España luego de haber dado un pequeño show en un bar de Buenos Aires. Todo partió cuando un seguidor de sus redes sociales, esos primeros en llegar a la cuenta de una psicóloga que se formaba en sexología y compartía lo aprendido, le propuso hablar de sexualidad frente a un público. Partieron siendo un grupo de una veintena de personas, pero terminó quedando chico el bar.

Ese fue el inicio de una serie de shows que pasaron a llenar las filas de los teatros de Avenida Corrientes, y más tarde, de Uruguay y España, donde la sexualidad, la ciencia y el humor convoca a cientas de mujeres (principalmente) desde 2018.

Este 30 de agosto, con una saga de libros sobre sexualidad entre los más leídos de Argentina, un podcast, una charla TeDx y una invitación de la UNESCO, llega “Beer & Sex Night” al Teatro Nescafé de las Artes, un show performático que invita a “más disfrute y menos drama”.

-Sexo, ciencia y humor dice la invitación a tu show y me parece interesante el concepto de ciencia y cómo este se combina con tu militancia por el lenguaje claro ¿qué importancia le das a este concepto?

-Primero es para aclarar que el show trabaja con un contenido sexológico científico, es para que las personas no crean que es un stand-up donde uno habla desde la experiencia y desde la opinión, que pasa un montón, pero que esto es otro tipo de información. Y el modo en que se cuenta justamente es desconstructurado, claro.

La sexualidad es algo completamente personal y por eso es muy importante que la podamos entender, y para que un mensaje entre y se incorpore, lo tengo que poder decir en las palabras que usa la otra persona, porque sino es como cuando vas al médico que te explica lo que tenés y te da una receta que ni siquiera entendés, y no te da una herramienta.

Es nuestro cuerpo, es nuestro derecho, tengo que entenderlo. No hace falta decirlo con palabras difíciles.

Podemos ocupar el humor para hablar, es una forma de vivir la sexualidad con libertad, con risa, con disfrute. Haciendo chistes de lo que nos pasa a todos en la sexualidad, que tiene que ver con información errónea y con roles y mandatos. Y poder reírnos de eso también es sanador.

View this post on Instagram A post shared by • Cecilia Ce • (@lic.ceciliace)

-Y en este camino también armaste una suerte de diccionario de Cecilia Ce, con palabras como vulvagina, vinculear…

-Sí, bueno, porque justamente es tan tabú la sexualidad, y sobre la femenina, tan poco informada, tan poco estudiada, que no hay palabras para definir ciertas cosas. Entonces, a la hora de comunicar, uno no tiene la palabra, no existe, y hay que inventarla.

Viste que la sexualidad femenina, primero se transpone a lo masculino a lo femenino. Por ejemplo, no tenemos una forma de nombrar la eyaculación que no sea ponerle eyaculación femenina. En vez de nombrarla de otra manera, porque no es una eyaculación como la del varón, no tiene nada que ver.

Y con la genitalidad está la vulva, la vagina, está todo fragmentado y es importante poder unificarlo, porque la sexualidad femenina está muy fragmentada: orgasmo de clítoris, orgasmo de vagina, es todo lo mismo. ¿Por qué nos dividimos? Es más confuso. No se piensa a partir de la integralidad. Hay algo de lo pornográfico allí.

-¿Esos conceptos fueron creados gracias a la interacción, con tus seguidores en redes sociales y en conversaciones en el teatro, no?

Sí, eso también. Todo lo que hago lo construyo en conjunto.

-¿Y cómo se construye este show, cómo se ha ido construyendo desde 2018 hasta hoy?

-Tenía un guión más o menos armado porque cuando arranco empiezo con despedida de soltera, que era como la parte festiva, digamos. Tenía un guión armado para contar cosas de una manera didáctica. Porque por ejemplo, si yo te digo que la excitación genital femenina requiere de 500 centímetros cúbicos de sangre es un embole (aburrido), en cambio si te doy una pinta (un vaso) de cerveza y te digo que esta es toda esta sangre la necesitas es como, ah, ok, es un montón.

Pero se fue armando.

-Se fue armando también un poco a partir de los temas que te iban consultando a través de redes, ¿no? Porque las redes han sido, en parte, tu suministro también para los shows ¿Cuáles son los temas que más te consultan? ¿Han ido variando desde que empezaste hasta hoy?

-Depende mucho de lo que uno vaya hablando, pero varones con problemas de erección es un clásico, también noté más problemas de deseo, un montón. Dudas de anticonceptivos y todo eso también es infinito. Y después las problemáticas del orgasmo en la mujer.

Y el show es eso, responder dudas. Y está muy dirigido, la segunda parte sobre todo, al placer en la mujer. Un tema que nunca se termina de saldar, digamos.

-Tienes tres libros, Sexo ATR, después Carnaval, Vinculear, y estás preparando uno para 2024: ¿Cómo evaluas el salto de uno a otro y qué se viene?

-Estoy preparando mi obra maestra, estoy preparando un librazo jajaja (ríe). Humildemente te lo digo. Hay que tener en cuenta para mí algo muy importante, que es el contexto sociocultural: no es lo mismo escribir un libro como Sexo ATR en 2019, que no había nada, no había nada de información en ese momento, no había perfiles de Instagram que compartan tanta información. Entonces, Sexo ATR era como, che, bueno, vamos a saldar la información necesaria, esencial y básica. Hoy no podría escribir ese libro. Porque ya esa información está, porque yo ya evolucioné también, digamos, como hay algo… Igual sigue siendo el libro más vendido de los tres. Y suele ser un libro que la gente me dice es el primer libro que leo.

Carnaval fue consecuencia del primer libro, esta necesidad de profundizar un poco más, de hablar sobre el paso de las etapas de la vida. Y Vinculear es un libro descontracturado también, más sencillo de escribir, porque es un libro muy ilustrado, que fue pos pandemia, donde hay una búsqueda del encuentro y del contacto, del deseo.

View this post on Instagram A post shared by • Cecilia Ce • (@lic.ceciliace)

-¿Qué pasa con la pandemia y el deseo?

-Pasa que hay una crisis de salud mental muy grande. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar esta grieta de formas de relacionarnos, este miedo al otro, esta sociedad del cansancio, del estrés que vivimos. Estamos pagando las secuelas del estrés del encierro y del estrés del que fue volver. Porque hubo un efecto rebote cuando volvimos de hacer todo, de una sensación muy de fin del mundo, una sensación de desesperanza, que impacta obviamente en el ánimo, en la sexualidad.

A veces no sabemos cómo el estrés impacta en la sexualidad, el ánimo impacta en la sexualidad, la medicación impacta en la sexualidad. Y también hay que habilitar de que no siempre se puede ni se quiere tener sexo y está bien.

-¿Y qué se viene con la obra maestra entonces, algún spoiler que pueda adelantarse?

-Tiene que ver con esto de cómo entender el deseo. Creo que el desafío, y es lo que estoy dándome cuenta en las consultas, de que lo que siempre se esconde detrás de la consulta es la necesidad de sentirnos normales. La gran angustia en la sexualidad es sentir que estoy fallado. Y con el deseo hay tanto malentendido que viene una persona que piensa que está rota, que no le gusta el sexo, y le gusta, es solo que le gusta diferente a cómo piensa que le tiene que gustar. Hay una sociedad de la normalización también en el sexo.

Entonces el libro busca habilitar, educar con información, de lo que te puede pasar, de lo que no te puede pasar, de lo variable también. Romper con un montón de mitos del deseo, hablo sobre el estrés, el ánimo, las medicaciones, las hormonas.

-Cambiando de tema radicalmente, me es imposible no poder preguntarte tus apreciaciones sobre la votación de Milei en las primarias, más aún cuando trabajas con educación sexual integral, algo que su sector ve con total recelo.

-Fue un shock. Estamos todos en shock, porque no, o sea, ¿viste cuando algo pasa de ser un chiste? Hay una situación muy difícil en este país (…) creo que en esa desesperación hay cosas que no se contemplan, que son las cosas que hemos ganado en los últimos años, con mucha lucha, mucho sacrificio, que es muy difícil llegar a un debate dentro de un estado de tan desesperación, siento eso, como que cuando uno dice, ay, pero los derechos qué me importan si no llego a fin de mes.

(…) Es lógico que no voy a estar a favor de alguien que no quiere la ESI. No hace falta que lo diga. Si trabajo todos los días para esto. ¿Qué más? Ponerse una bandera política en este país es muy difícil. Y sacarsela también.