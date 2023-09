No será parte del Team USA: Simone Biles se baja de los Juegos Panamericanos Santiago 2023

La noche de este miércoles 20 de septiembre, el equipo de gimnasia artística de Estados Unidos publicó en sus redes sociales quiénes serán sus representantes para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En esta lista no está considerada una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, la estadounidense Simone Biles.

Pese a que la medallista olímpica en Río 2016 estuvo en la lista preliminar del Team USA para Santiago 2023, la atleta, después de regresar en agosto pasado de un largo periodo de retiro debido a problemas de salud mental, no está en la lista.

Cabe recordar que la medallista olímpica se retiró luego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por problemas psicológicos provocados por el abuso sexual del médico del equipo estadounidense, Larry Nassar, quien terminó en la cárcel tras ser acusado por más atletas.

Por ahora, Simone Biles representará a su país en el Mundial de Amberes entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre, acompañada por las atletas Skye Blakely, Shilese Jones, Joscelyn Roberson, Leanne Wong y DiCello, quien viajará como deportista de reemplazo.

Please join us in congratulating the 2023 Women’s Pan American Games Team presented by @Xfinity!

⭐️ Jordan Chiles

⭐️ Kayla DiCello

⭐️ Kaliya Lincoln

⭐️ Zoe Miller

⭐️ Tiana Sumanasekera

Individual Qualifier: Katelyn Jong

Non-Traveling Alternates: Zhou, Lowe, Matthews pic.twitter.com/m2LRwWfTSg

— USA Gymnastics (@USAGym) September 21, 2023